Арест Гуцул привел к политическому кризису, заявил Влах

КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, давление со стороны Кишинева на органы власти автономии привели к беспрецедентному политическому кризису, заявил общественный деятель региона в составе Молдавии Михаил Влах.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
"Действия центральных властей — одностороннее денонсирование Закона об Гагаузской автономии, давление на органы власти Гагаузии, а также арест действующего башкана (главы Гагаузии – ред.) — привели к беспрецедентному политическому кризису. Подобное произошло впервые за последние 30 лет в истории Республики Молдова", - написал Влах в своем Telegram-канале.
По его словам, Гуцул стала символом борьбы за права Гагаузии, за справедливость и уважение к демократическому выбору граждан. "Ее судьба остаётся в центре внимания мировой общественности, а ответственность за происходящее неизбежно ляжет на центральную власть. Они ответят за все страдания… Известно, что Евгения Гуцул находится в суровой тюрьме под стражей по политически мотивированным причинам, что вызывает обеспокоенность как внутри страны, так и за её пределами", - подчеркнул он.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.