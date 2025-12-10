Арест Гуцул привел к политическому кризису, заявил Влах

По его словам, Гуцул стала символом борьбы за права Гагаузии, за справедливость и уважение к демократическому выбору граждан. "Ее судьба остаётся в центре внимания мировой общественности, а ответственность за происходящее неизбежно ляжет на центральную власть. Они ответят за все страдания… Известно, что Евгения Гуцул находится в суровой тюрьме под стражей по политически мотивированным причинам, что вызывает обеспокоенность как внутри страны, так и за её пределами", - подчеркнул он.