Рейтинг@Mail.ru
Арест Гуцул привел к политическому кризису, заявил Влах - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/moldaviya-2061041401.html
Арест Гуцул привел к политическому кризису, заявил Влах
Арест Гуцул привел к политическому кризису, заявил Влах - РИА Новости, 10.12.2025
Арест Гуцул привел к политическому кризису, заявил Влах
Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, давление со стороны Кишинева на органы власти автономии привели к беспрецедентному политическому кризису, заявил... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T11:01:00+03:00
2025-12-10T11:01:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982799595_0:25:1365:793_1920x0_80_0_0_ebe53073b95dcb9acb93bcdce3d6e438.jpg
https://ria.ru/20251125/moldaviya-2057547031.html
https://ria.ru/20251209/moldaviya-2060775563.html
гагаузия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982799595_0:0:1365:1025_1920x0_80_0_0_ff169891d3633a879998a9450a7eaa06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гагаузия, молдавия, кишинев, евгения гуцул, майя санду
В мире, Гагаузия, Молдавия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду
Арест Гуцул привел к политическому кризису, заявил Влах

Влах: арест Гуцул и давление властей Молдавии привели к политическому кризису

© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсетиМихаил Влах
Михаил Влах - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : Страница Михаила Влаха в соцсети
Михаил Влах. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Арест главы Гагаузии Евгении Гуцул, давление со стороны Кишинева на органы власти автономии привели к беспрецедентному политическому кризису, заявил общественный деятель региона в составе Молдавии Михаил Влах.
Суд в Кишиневе 5 августа вынес обвинительный приговор Гуцул, осудив ее на семь лет лишения свободы с немедленным исполнением. По делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор" она была признана виновной, что вызвало резкую критику защиты и сторонников. Глава Гагаузской автономии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и обвинила президента Майю Санду в применении репрессий как инструмента борьбы с несогласными.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Депутат Госдумы назвала арест Гуцул обезглавливанием Гагаузии
25 ноября, 23:08
"Действия центральных властей — одностороннее денонсирование Закона об Гагаузской автономии, давление на органы власти Гагаузии, а также арест действующего башкана (главы Гагаузии – ред.) — привели к беспрецедентному политическому кризису. Подобное произошло впервые за последние 30 лет в истории Республики Молдова", - написал Влах в своем Telegram-канале.
По его словам, Гуцул стала символом борьбы за права Гагаузии, за справедливость и уважение к демократическому выбору граждан. "Ее судьба остаётся в центре внимания мировой общественности, а ответственность за происходящее неизбежно ляжет на центральную власть. Они ответят за все страдания… Известно, что Евгения Гуцул находится в суровой тюрьме под стражей по политически мотивированным причинам, что вызывает обеспокоенность как внутри страны, так и за её пределами", - подчеркнул он.
Отношения автономии с руководством Молдавии обострились в 2023 году после победы на выборах главы автономии Евгении Гуцул, которая заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и критиковала политику конфронтации с властями в Москве, проводимую руководством в Кишиневе. Власти республики пытались объявить выборы незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. Молдавский президент Майя Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство Молдавии.
Гагаузия - автономное территориальное образование на юге Молдавии, традиционно ориентирована на сотрудничество с Россией, в то время как официальный Кишинев следует курсу на евроинтеграцию.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Молдавии оппозиция обвинила правительство в гибридной войне
Вчера, 12:02
 
В миреГагаузияМолдавияКишиневЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала