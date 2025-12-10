МИД ПМР обвинил Кишинев в уклонении от переговоров и продолжении блокады

«

"Молдавская сторона для того, чтобы прикрыть пустоту и дисфункциональность своего подхода в переговорном процессе, придумала некий какой-то план, как-то, может быть, даже оформила это все в виде некой программы. Ничего не сработает без прямых, полноценных, демократичных, цивилизованных, мирных переговоров с Приднестровьем в легитимных форматах", - заключил Игнатьев.