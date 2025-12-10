МИД ПМР обвинил Кишинев в уклонении от переговоров и продолжении блокады

ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Молдавия не участвует в переговорах и применяет блокадно-ограничительные меры к Приднестровью, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
«
"Молдова блокирует переговорный процесс и не участвует в переговорах в полноценном режиме. А мы знаем, что без мирного политического диалога достичь урегулирования невозможно. Одновременно с блокированием Кишинев применяет блокадно-ограничительные меры. Применяя экономическое давление, социальное давление, останавливая работу наших предприятий под надуманными предлогами, блокируя поставки лекарств, отказываясь от выполнения договоренности в переговорном процессе", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР также отметил, что отсутствие переговоров Кишинева и Тирасполя ведет к ухудшению ситуации и негативным социально-гуманитарным издержкам. По его словам, такое положение дел не помогает и Евросоюзу.
"Для Европы это абсолютно, на мой взгляд, невыгодный, неэффективный инструмент, который сейчас использует Молдова. Потому что Евросоюз не может пользоваться механизмами переговорного процесса, чтобы обозначать какие-то свои интересы, какие-то свои предложения. Работать транспарентно они не могут, потому что руки связаны, механизма нет, площадка заблокирована", - добавил Игнатьев.
Глава МИД ПМР считает, что Кишинев сейчас озвучивает информацию о плане по реинтеграции Молдавии, чтобы продать ее внешним спонсорам и получить за нее финансирование. По его словам, такой подход абсолютно тупиковый.
«
"Молдавская сторона для того, чтобы прикрыть пустоту и дисфункциональность своего подхода в переговорном процессе, придумала некий какой-то план, как-то, может быть, даже оформила это все в виде некой программы. Ничего не сработает без прямых, полноценных, демократичных, цивилизованных, мирных переговоров с Приднестровьем в легитимных форматах", - заключил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
