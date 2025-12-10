Рейтинг@Mail.ru
23:47 10.12.2025
МИД ПМР обвинил Кишинев в уклонении от переговоров и продолжении блокады
МИД ПМР обвинил Кишинев в уклонении от переговоров и продолжении блокады
в мире
молдавия
кишинев
тирасполь
виталий игнатьев
обсе
молдавия
кишинев
тирасполь
в мире, молдавия, кишинев, тирасполь, виталий игнатьев, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, Тирасполь, Виталий Игнатьев, ОБСЕ
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкЗдание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Здание Верховного совета и правительства Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Молдавия не участвует в переговорах и применяет блокадно-ограничительные меры к Приднестровью, считает глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Ранее вице-премьер Молдавии по реинтеграции Валерий Киверь сообщил, что правительство республики работает над обновлённой стратегией реинтеграции двух берегов Днестра, но подробности пока не могут быть обнародованы. Он также добавил, что переговорный формат "5+2" больше не действует.
«
"Молдова блокирует переговорный процесс и не участвует в переговорах в полноценном режиме. А мы знаем, что без мирного политического диалога достичь урегулирования невозможно. Одновременно с блокированием Кишинев применяет блокадно-ограничительные меры. Применяя экономическое давление, социальное давление, останавливая работу наших предприятий под надуманными предлогами, блокируя поставки лекарств, отказываясь от выполнения договоренности в переговорном процессе", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР также отметил, что отсутствие переговоров Кишинева и Тирасполя ведет к ухудшению ситуации и негативным социально-гуманитарным издержкам. По его словам, такое положение дел не помогает и Евросоюзу.
"Для Европы это абсолютно, на мой взгляд, невыгодный, неэффективный инструмент, который сейчас использует Молдова. Потому что Евросоюз не может пользоваться механизмами переговорного процесса, чтобы обозначать какие-то свои интересы, какие-то свои предложения. Работать транспарентно они не могут, потому что руки связаны, механизма нет, площадка заблокирована", - добавил Игнатьев.
Глава МИД ПМР считает, что Кишинев сейчас озвучивает информацию о плане по реинтеграции Молдавии, чтобы продать ее внешним спонсорам и получить за нее финансирование. По его словам, такой подход абсолютно тупиковый.
«
"Молдавская сторона для того, чтобы прикрыть пустоту и дисфункциональность своего подхода в переговорном процессе, придумала некий какой-то план, как-то, может быть, даже оформила это все в виде некой программы. Ничего не сработает без прямых, полноценных, демократичных, цивилизованных, мирных переговоров с Приднестровьем в легитимных форматах", - заключил Игнатьев.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, где около 60% населения составляют русские и украинцы, стремилось выйти из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь присоединения к Румынии на волне национализма. В 1992 году, после неудачной попытки молдавских властей решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
В миреМолдавияКишиневТираспольВиталий ИгнатьевОБСЕ
 
 
