Оппозиция в Молдавии хочет выдвинуть вотум недоверия главе Минсельхоза

"Мы сейчас готовим вынесение вотума недоверия министру сельского хозяйства Людмиле Катлабуге, по причине того, что долги перед фермерами превысили миллиард леев (около 59 миллионов долларов - ред.). Это один из поводов для выдвижения вотума министру", - заявил Батрынча.