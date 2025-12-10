Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция в Молдавии хочет выдвинуть вотум недоверия главе Минсельхоза - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:52 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/moldavija-2061223027.html
Оппозиция в Молдавии хочет выдвинуть вотум недоверия главе Минсельхоза
Оппозиция в Молдавии хочет выдвинуть вотум недоверия главе Минсельхоза - РИА Новости, 10.12.2025
Оппозиция в Молдавии хочет выдвинуть вотум недоверия главе Минсельхоза
Оппозиционная молдавская Партия социалистов намерена добиться вынесения вотума недоверия министру сельского хозяйства Молдавии Людмиле Катлабуге из-за рекордных РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T19:52:00+03:00
2025-12-10T19:52:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
https://ria.ru/20251210/protest-2061151198.html
https://ria.ru/20251210/dolg-2061192200.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
Оппозиция в Молдавии хочет выдвинуть вотум недоверия главе Минсельхоза

В Молдавии готовят вотум недоверия главе Минсельхоза из-за долгов фермерам

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Оппозиционная молдавская Партия социалистов намерена добиться вынесения вотума недоверия министру сельского хозяйства Молдавии Людмиле Катлабуге из-за рекордных долгов по субсидиям для фермеров, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Влад Батрынча.
Молдавская ассоциация "Сила фермеров" в среду провела предупредительную акцию протеста у здания правительства в Кишиневе, требуя ввести мораторий на взыскание долгов с аграриев, оказавшихся на грани банкротства, и создать механизмы финансирования. Аграрии предупреждают, что будут блокировать дороги сельхозтехникой, если власти проигнорируют их требования. Также они считают, что должен появиться специальный чиновник, который будет решать проблемы фермеров.
Акция протеста фермеров в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Молдавские фермеры выйдут на акции протеста с блокировкой дорог
Вчера, 15:46
«
"Мы сейчас готовим вынесение вотума недоверия министру сельского хозяйства Людмиле Катлабуге, по причине того, что долги перед фермерами превысили миллиард леев (около 59 миллионов долларов - ред.). Это один из поводов для выдвижения вотума министру", - заявил Батрынча.
По его словам, премьер Молдавии Александр Мунтяну обещал, что его правительство сосредоточится на помощи разных категориям граждан, но социалисты видят, что на практике поддержки фермеры, равно как и другие представители общества, не получают.
Ранее ассоциации "Сила фермеров" обращалась к властям с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйствами, с похожей просьбой выступили и местные власти южных районов, где урожай пострадал из-за засухи.
В 2023-2024 годах аграрный сектор Молдавии столкнулся с засухой и ростом себестоимости производства. Власти обещали оказать поддержку фермерам через компенсации и кредиты на обновление техники, однако отраслевые ассоциации неоднократно указывали на задержки в выплатах и недостаток системных мер.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Молдавская оппозиция потребовала от властей погасить долги перед фермерами
Вчера, 17:49
 
В миреМолдавияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала