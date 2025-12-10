https://ria.ru/20251210/moldavija-2061223027.html
Оппозиция в Молдавии хочет выдвинуть вотум недоверия главе Минсельхоза
Оппозиция в Молдавии хочет выдвинуть вотум недоверия главе Минсельхоза
Оппозиция в Молдавии хочет выдвинуть вотум недоверия главе Минсельхоза
Оппозиционная молдавская Партия социалистов намерена добиться вынесения вотума недоверия министру сельского хозяйства Молдавии Людмиле Катлабуге из-за рекордных
2025-12-10T19:52:00+03:00
2025-12-10T19:52:00+03:00
2025-12-10T19:52:00+03:00
Оппозиция в Молдавии хочет выдвинуть вотум недоверия главе Минсельхоза
КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Оппозиционная молдавская Партия социалистов намерена добиться вынесения вотума недоверия министру сельского хозяйства Молдавии Людмиле Катлабуге из-за рекордных долгов по субсидиям для фермеров, заявил РИА Новости вице-спикер парламента Влад Батрынча.
Молдавская ассоциация "Сила фермеров" в среду провела предупредительную акцию протеста у здания правительства в Кишиневе
, требуя ввести мораторий на взыскание долгов с аграриев, оказавшихся на грани банкротства, и создать механизмы финансирования. Аграрии предупреждают, что будут блокировать дороги сельхозтехникой, если власти проигнорируют их требования. Также они считают, что должен появиться специальный чиновник, который будет решать проблемы фермеров.
«
"Мы сейчас готовим вынесение вотума недоверия министру сельского хозяйства Людмиле Катлабуге, по причине того, что долги перед фермерами превысили миллиард леев (около 59 миллионов долларов - ред.). Это один из поводов для выдвижения вотума министру", - заявил Батрынча.
По его словам, премьер Молдавии
Александр Мунтяну обещал, что его правительство сосредоточится на помощи разных категориям граждан, но социалисты видят, что на практике поддержки фермеры, равно как и другие представители общества, не получают.
Ранее ассоциации "Сила фермеров" обращалась к властям с просьбой объявить режим ЧП в области сельского хозяйствами, с похожей просьбой выступили и местные власти южных районов, где урожай пострадал из-за засухи.
В 2023-2024 годах аграрный сектор Молдавии столкнулся с засухой и ростом себестоимости производства. Власти обещали оказать поддержку фермерам через компенсации и кредиты на обновление техники, однако отраслевые ассоциации неоднократно указывали на задержки в выплатах и недостаток системных мер.