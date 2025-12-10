Больше половины молдаван не хотят присоединения к Румынии, показал опрос

КИШИНЕВ, 10 дек — РИА Новости. Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду молдавский Институт социологических исследований Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду молдавский Институт социологических исследований IMAS

Согласно опросу, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения Молдавии Румынии , то подобное объединение поддержали бы 29% местных жителей (28% в сентябре).

В то же время 54% опрошенных считают, что Молдавия должна оставаться независимой (62% в сентябре). Еще 17% респондентов не определились с ответом (10% ранее).

Опрос проводился в период с 18 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1123 человека из 87 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.