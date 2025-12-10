Рейтинг@Mail.ru
Больше половины молдаван не хотят присоединения к Румынии, показал опрос
19:34 10.12.2025
Больше половины молдаван не хотят присоединения к Румынии, показал опрос
Больше половины молдаван не хотят присоединения к Румынии, показал опрос
Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду молдавский... РИА Новости, 10.12.2025
Больше половины молдаван не хотят присоединения к Румынии, показал опрос

IMAS: 54% жителей Молдавии выступают против присоединения страны к Румынии

КИШИНЕВ, 10 дек — РИА Новости. Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду молдавский Институт социологических исследований IMAS.
Согласно опросу, если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения Молдавии к Румынии, то подобное объединение поддержали бы 29% местных жителей (28% в сентябре).
В то же время 54% опрошенных считают, что Молдавия должна оставаться независимой (62% в сентябре). Еще 17% респондентов не определились с ответом (10% ранее).
Опрос проводился в период с 18 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1123 человека из 87 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 02.06.2025
"Стадия распада". Молдавский социолог рассказал о тяжелой ситуации в стране
2 июня, 13:55
 
