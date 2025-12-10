Больше половины молдаван не хотят присоединения к Румынии, показал опрос

КИШИНЕВ, 10 дек — РИА Новости. Более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в среду молдавский Институт социологических исследований IMAS.
В то же время 54% опрошенных считают, что Молдавия должна оставаться независимой (62% в сентябре). Еще 17% респондентов не определились с ответом (10% ранее).
Опрос проводился в период с 18 ноября по 4 декабря. В нем приняли участие 1123 человека из 87 населенных пунктов. Погрешность составляет 3%.
Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.