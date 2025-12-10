Воронин рассказал, почему Молдавия саботирует реинтеграцию Приднестровья

КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Власти Молдавии намеренно саботируют процесс реинтеграции Приднестровья, поскольку это лишит Кишинев возможности в будущем объединиться с Румынией, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Компартии Владимир Воронин.

"Нужно быть честными до конца, если мы говорим об этом вопросе (реинтеграции - ред.), для наших властей важнее оказалась тема румынизации. Многие деятели, в том числе и президенты Румынии заявляли, что если Приднестровье реинтегрируется с Молдавией , то не будет никаких перспектив для объединения Молдавии и Румынии. Поэтому они (власти Молдавии - ред.) и не хотят решать приднестровский вопрос, чтобы не закрывать путь к объединению с Румынией", - заявил Воронин журналистам.

Он отметил, что тема реинтеграции Приднестровья сложная, но всегда было очевидно, что Кишинев не слишком заинтересован в этом вопросе. Экс-президент полагает, что виной всему именно стремление руководства Молдавии, многие представители которого обладают румынским гражданством, в будущем объединить республику с соседней страной.

"Я думаю, что и нынешняя власть учитывает это (возможность объединения с Румынией - ред.), и те, кто были у власти последние 20 лет. Именно в этом зарыта собака", - подчеркнул Воронин.

Власти Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) не раз заявляли, что республика не видит себя ни в составе Молдавии, ни в ЕС . При этом, как указывают в Тирасполе , молдавские власти на протяжении долгого времени уклоняются от процесса приднестровского урегулирования.

Парламенты Молдавии и Румынии в 2022 году впервые провели совместное заседание. До этого неоднократно встречались правительства двух стран, создавались совместные комиссии и рабочие группы во многих областях. На территории обеих стран существуют сторонники идеи "унионизма", то есть объединения Румынии и Молдавии путем ликвидации последней как отдельного государства.