Молдавская оппозиция заявила об ухудшении отношений с США - РИА Новости, 10.12.2025
10:48 10.12.2025
Молдавская оппозиция заявила об ухудшении отношений с США
Политические сигналы со стороны США свидетельствуют о том, что Молдавия больше не входит в круг стратегических приоритетов американской внешней политики,... РИА Новости, 10.12.2025
Молдавская оппозиция заявила об ухудшении отношений с США

Оппозиция заявила, что Молдавия больше не входит в круг приоритетов США

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Политические сигналы со стороны США свидетельствуют о том, что Молдавия больше не входит в круг стратегических приоритетов американской внешней политики, утверждает молдавская оппозиционная Либерал-демократическая партия (ЛДПМ).
ЛДПМ выразила недоумение в связи с результатами визита в США председателя парламента Молдавии Игоря Гросу и главы МИД Михая Попшоя. Как отмечают в партии, поездка была представлена общественности как решающий шаг в укреплении стратегического сотрудничества между республикой и США, однако анализ фактических итогов свидетельствует о том, что визит не дал заявленных эффектов, не принёс практических результатов и не способствовал возвращению страны в число приоритетов внешнеполитической повестки Вашингтона.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Молдавии оппозиция обвинила правительство в гибридной войне
Вчера, 12:02
"Политические сигналы со стороны США являются однозначными: Республика Молдова больше не входит в круг стратегических приоритетов американской внешней политики… Несмотря на официальные заявления о "прекрасных" двусторонних отношениях, реальность демонстрирует стагнацию и отсутствие диалога на высоком уровне", - говорится в сообщении, опубликованном в партийном Telegram-канале.
Отмечается, что о деградации отношений с США свидетельствует также то, что в настоящее время в Кишиневе отсутствует аккредитованный чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов. Поясняется, что одновременно с визитом была опубликована новая стратегия национальной безопасности США. "Республика Молдова в документе не упоминается ни как региональный актор, ни как государство, находящееся вблизи зоны крупного конфликта, ни как объект целенаправленной политики поддержки. Отсутствие упоминания Молдовы является четким политическим сигналом о снижении её стратегической значимости", - подчеркивается в сообщении.
Партия настаивает на проведении публичной оценки итогов визита молдавской делегации в США и на отказе от политического приукрашивания очевидного дипломатического провала.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 06.12.2025
Молдавия готовится к полному разрыву отношений с Россией, заявил Сафонов
6 декабря, 21:58
 
