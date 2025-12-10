https://ria.ru/20251210/moldavija-2061036628.html
Молдавская оппозиция заявила об ухудшении отношений с США
Молдавская оппозиция заявила об ухудшении отношений с США - РИА Новости, 10.12.2025
Молдавская оппозиция заявила об ухудшении отношений с США
Политические сигналы со стороны США свидетельствуют о том, что Молдавия больше не входит в круг стратегических приоритетов американской внешней политики,... РИА Новости, 10.12.2025
Оппозиция заявила, что Молдавия больше не входит в круг приоритетов США
КИШИНЕВ, 10 дек - РИА Новости. Политические сигналы со стороны США свидетельствуют о том, что Молдавия больше не входит в круг стратегических приоритетов американской внешней политики, утверждает молдавская оппозиционная Либерал-демократическая партия (ЛДПМ).
ЛДПМ
выразила недоумение в связи с результатами визита в США
председателя парламента Молдавии Игоря Гросу
и главы МИД Михая Попшоя. Как отмечают в партии, поездка была представлена общественности как решающий шаг в укреплении стратегического сотрудничества между республикой и США, однако анализ фактических итогов свидетельствует о том, что визит не дал заявленных эффектов, не принёс практических результатов и не способствовал возвращению страны в число приоритетов внешнеполитической повестки Вашингтона
.
"Политические сигналы со стороны США являются однозначными: Республика Молдова больше не входит в круг стратегических приоритетов американской внешней политики… Несмотря на официальные заявления о "прекрасных" двусторонних отношениях, реальность демонстрирует стагнацию и отсутствие диалога на высоком уровне", - говорится в сообщении, опубликованном в партийном Telegram-канале.
Отмечается, что о деградации отношений с США свидетельствует также то, что в настоящее время в Кишиневе
отсутствует аккредитованный чрезвычайный и полномочный посол Соединенных Штатов. Поясняется, что одновременно с визитом была опубликована новая стратегия национальной безопасности США. "Республика Молдова в документе не упоминается ни как региональный актор, ни как государство, находящееся вблизи зоны крупного конфликта, ни как объект целенаправленной политики поддержки. Отсутствие упоминания Молдовы является четким политическим сигналом о снижении её стратегической значимости", - подчеркивается в сообщении.
Партия настаивает на проведении публичной оценки итогов визита молдавской делегации в США и на отказе от политического приукрашивания очевидного дипломатического провала.