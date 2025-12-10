В Киеве прошел митинг против обвиняемого в коррупции чиновника

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Жители Полтавской области собрались у здания Верховной рады в Киеве, где проходит заседание комиссии по делу о коррупции в сфере энергетики, они требуют привлечь к ответственности главу госфинмониторинга Украины Филиппа Пронина за кражу госсредств в период пребывания на посту главы областной военной администрации Полтавы, сообщает украинский "5 канал".