В Киеве прошел митинг против обвиняемого в коррупции чиновника

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Жители Полтавской области собрались у здания Верховной рады в Киеве, где проходит заседание комиссии по делу о коррупции в сфере энергетики, они требуют привлечь к ответственности главу госфинмониторинга Украины Филиппа Пронина за кражу госсредств в период пребывания на посту главы областной военной администрации Полтавы, сообщает украинский "5 канал".
Ранее депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что в среду в 10.00 по местному времени (11.00 мск) началось второе заседание временной следственной комиссии по делу бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича. Первое заседание состоялось 25 ноября.
ЕК тайно получила отчет о коррупции на Украине, пишет NYT
5 декабря, 14:27
"Жители Полтавской области вышли в столице перед зданием Верховной рады... Они требует ответственности за разграбление региона от Филиппа Пронина", - говорится в сообщении телеканала в Telegram-канале.
На видео, которое опубликовал на YouTube "5 канал", видны люди с плакатами, призывающими Пронина уйти в отставку вслед за бывшим главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 28 ноября провели обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего коррупционного скандала в области энергетики. В тот же день он написал заявление об отставке.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.