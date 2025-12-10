Мишустин рассказал, как России выйти на мировые темпы роста экономики

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал, что планируется делать для выхода на темпы роста российской экономики не ниже мировых в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина.

Глава государства ранее поручил кабмину немедленно приступить к реализации плана структурных изменений в экономике до 2030 года, который подразумевает создание современных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, на производствах с высокой добавленной стоимостью, а также рост потребления отечественных товаров. Это должно позволить в конце следующего года сформировать платформу для выхода на темп роста экономики России на уровень не ниже мировых.

"Правительством подготовлен план структурных изменений в экономике до 2030 года. Он нацелен на создание современных рабочих мест, расширение участия в различных проектах молодёжи и, конечно, ветеранов специальной военной операции. Делается большой акцент на приток кадров в обрабатывающие производства, машиностроение", - рассказал Мишустин на заседании кабмина в среду.

Он отметил, что глава государства поручил приступить к реализации плана незамедлительно, чтобы уже к концу следующего года сформировать платформу для выхода на темпы роста экономики не ниже мировых.

Для этого, по мнению Мишустина, нужно активнее подключать регионы, помогать формировать привлекательные условия для инвесторов, чтобы бизнес охотнее шёл в проекты и большие инвестиции на местах, занимался проведением разработок и их скорейшим внедрением.

В каждом субъекте надо поддерживать точки роста, что значимо как для экономических процессов, так и для повышения комфорта граждан, убежден глава кабмина.

"Важно продолжать развивать элементы экономики предложения, совершенствовать деловой климат, добиваясь реального эффекта от реализации национальной модели ведения бизнеса… Для стабильного движения экономики вперёд необходимо соблюдение ещё одного условия – выравнивание конкуренции. Чтобы предприниматели, которые работают в белую, не оказывались в менее выигрышном положении, чем те, кто старается обойти закон", - отметил Мишустин.

Он напомнил, что президент поставил перед кабмином в качестве системной задачи и обеление экономики.

"Предстоит устранить незаконный оборот товаров, работ и услуг, в том числе в цифровом пространстве. Что не менее важно, необходимо будет также сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан. А предприниматели, которые ведут дела добросовестно, должны получить новые возможности для развития", - сказал премьер.

Ещё один важный элемент, необходимый для укрепления роста экономики, а значит, и качества жизни людей, – это повышение производительности труда.

По мнению Мишустина для решения поставленных перед кабмином задач важно активнее подключать к решению системных задач представителей регионов, бизнеса, академических кругов и, конечно, институты развития. Их вклад предстоит серьёзно увеличить, добавил он.

Кроме того, напомнил глава правительства, до конца I квартала следующего года надо завершить детализацию отраслевых программ повышения производительности труда, донастроить систему управления технологической политикой, уделив особое внимание созданию стимулов для разработчиков новых решений и потребителей, и обеспечить финансирование, включая привлечение внебюджетных источников.