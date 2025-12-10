Молодые родители должны быть уверены в завтрашнем дне, заявил Мишустин

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Молодые родители в России должны быть уверены в завтрашнем дне и знать, что они могут продолжить карьеру и претендовать в будущем на высокую оплату своего труда, а для этого надо развивать экономику страны, убежден премьер-министр РФ Михаил Мишустин.