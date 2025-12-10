Рейтинг@Mail.ru
Молодые родители должны быть уверены в завтрашнем дне, заявил Мишустин
15:44 10.12.2025
Молодые родители должны быть уверены в завтрашнем дне, заявил Мишустин
2025-12-10T15:44:00+03:00
2025-12-10T15:44:00+03:00
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Молодые родители в России должны быть уверены в завтрашнем дне и знать, что они могут продолжить карьеру и претендовать в будущем на высокую оплату своего труда, а для этого надо развивать экономику страны, убежден премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Молодые родители, без сомнения, должны быть уверены в завтрашнем дне, в том, что они смогут обеспечить растущие потребности семьи и продолжить строить карьеру, претендовать в дальнейшем на высокую оплату труда. Для этого необходимо продолжать развивать экономику, заниматься её трансформацией с усилением процессов наращивания отечественной производственной базы, удобной инфраструктуры", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Младенец в роддоме - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Мишустин призвал актуализировать программы по повышению рождаемости
ОбществоРоссияМихаил Мишустин
 
 
