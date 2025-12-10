МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости актуализировать региональные программы по повышению рождаемости.
Мишустин призвал актуализировать программы по повышению рождаемости
общество
россия
михаил мишустин
россия
2025
Младенец в роддоме. Архивное фото