15:31 10.12.2025
Мишустин призвал актуализировать программы по повышению рождаемости
Мишустин призвал актуализировать программы по повышению рождаемости
общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал актуализировать программы по повышению рождаемости

Мишустин призвал актуализировать региональные программы по повышению рождаемости

© Fotolia / rufousМладенец в роддоме
Младенец в роддоме - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Fotolia / rufous
Младенец в роддоме. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости актуализировать региональные программы по повышению рождаемости.
"Очень важно выбрать те практики, которые дают лучший результат и, конечно, проработать возможности их тиражирования на общенациональном уровне, параллельно актуализируя региональные программы повышения рождаемости", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Матвиенко назвала демографию вторым приоритетом России после победы в СВО
25 ноября, 08:00
 
