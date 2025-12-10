Рейтинг@Mail.ru
15:14 10.12.2025 (обновлено: 15:23 10.12.2025)
Правительство подготовит предложения по решению проблем в демографии
Президент России Владимир Путин к июню ждет предложения от кабмина по преодолению отрицательных тенденций в демографии, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.12.2025
экономика, правительство рф, михаил мишустин, общество, владимир путин, россия
Экономика, Правительство РФ, Михаил Мишустин, Общество, Владимир Путин, Россия
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин к июню ждет предложения от кабмина по преодолению отрицательных тенденций в демографии, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
Председатель правительства подчеркнул, что кабмин должен оперативно подготовить предложения для улучшения демографической ситуации.
"Очень важно эту работу провести оперативно: в июне глава государства ждет от нас предложения на этот счет", - сказал Мишустин в ходе заседания правительства.
В понедельник на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам Путин назвал основной задачей приумножение российского народа.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Путин оценил показатель готовности завести детей в регионах
ЭкономикаПравительство РФМихаил МишустинОбществоВладимир ПутинРоссия
 
 
