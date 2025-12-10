https://ria.ru/20251210/mishustin-2061143458.html
Правительство подготовит предложения по решению проблем в демографии
Правительство подготовит предложения по решению проблем в демографии - РИА Новости, 10.12.2025
Правительство подготовит предложения по решению проблем в демографии
Президент России Владимир Путин к июню ждет предложения от кабмина по преодолению отрицательных тенденций в демографии, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.12.2025
Правительство подготовит предложения по решению проблем в демографии
Мишустин: Путин к июню ждет предложения по улучшению демографической ситуации