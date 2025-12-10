https://ria.ru/20251210/mir-2061087498.html
Карты "Мир" с истекшим сроком действия продолжат работать
Платежными картами "Мир" с истекшим сроком действия можно будет пользоваться постоянно, сообщили в НСПК.
дмитрий дубынин
2025
НСПК: карты "Мир" с истекшим сроком продолжат работать на постоянной основе
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости.
Платежными картами "Мир" с истекшим сроком действия можно будет пользоваться постоянно, сообщили
в НСПК
.
"Такой подход позволит людям самостоятельно принимать решение о замене (таких карт. — Прим. ред.) и делать это планомерно", — говорится в пресс-релизе.
При этом есть исключение: с 2030 года эти карты перестанут обслуживать в отложенных и офлайн-режимах. Речь идет в том числе об оплате проезда в транспорте или покупке товаров на борту самолета — там, где банк не сможет проверить транзакцию в режиме онлайн.
Гендиректор НСПК и председатель совета Дмитрий Дубынин
назвал продление действия карт исключительно сервисной необходимостью. Это нужно, чтобы повысить удобство пользователей и снизить нагрузку на банковскую инфраструктуру.
При этом "пластик" со временем изнашивается, а постепенный переход позволит обновить карты плавно и без лишних сложностей, отметил он.
К 2028-му также планируется ограничить до 2,5 процента количество операций в отложенных и офлайн-режимах по картам "Мир" с прошедшим сроком действия, а затем постепенно снижать показатель до полного прекращения таких транзакций.
Решение приняли на заседании совета участников и пользователей платежного рынка при НСПК.