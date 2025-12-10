Карты "Мир" с истекшим сроком действия продолжат работать

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Платежными картами "Мир" с истекшим сроком действия можно будет пользоваться постоянно, НСПК . Платежными картами "Мир" с истекшим сроком действия можно будет пользоваться постоянно, сообщили

"Такой подход позволит людям самостоятельно принимать решение о замене (таких карт. — Прим. ред.) и делать это планомерно", — говорится в пресс-релизе.

При этом есть исключение: с 2030 года эти карты перестанут обслуживать в отложенных и офлайн-режимах. Речь идет в том числе об оплате проезда в транспорте или покупке товаров на борту самолета — там, где банк не сможет проверить транзакцию в режиме онлайн.

Гендиректор НСПК и председатель совета Дмитрий Дубынин назвал продление действия карт исключительно сервисной необходимостью. Это нужно, чтобы повысить удобство пользователей и снизить нагрузку на банковскую инфраструктуру.

При этом "пластик" со временем изнашивается, а постепенный переход позволит обновить карты плавно и без лишних сложностей, отметил он.

К 2028-му также планируется ограничить до 2,5 процента количество операций в отложенных и офлайн-режимах по картам "Мир" с прошедшим сроком действия, а затем постепенно снижать показатель до полного прекращения таких транзакций.