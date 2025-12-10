Рейтинг@Mail.ru
Карты "Мир" с истекшим сроком действия продолжат работать
12:52 10.12.2025 (обновлено: 03:40 11.12.2025)
Карты "Мир" с истекшим сроком действия продолжат работать
Карты "Мир" с истекшим сроком действия продолжат работать - РИА Новости, 11.12.2025
Карты "Мир" с истекшим сроком действия продолжат работать
Платежными картами "Мир" с истекшим сроком действия можно будет пользоваться постоянно, сообщили в НСПК. РИА Новости, 11.12.2025
2025-12-10T12:52:00+03:00
2025-12-11T03:40:00+03:00
дмитрий дубынин
общество
дмитрий дубынин, общество
Дмитрий Дубынин, Общество
Карты "Мир" с истекшим сроком действия продолжат работать

НСПК: карты "Мир" с истекшим сроком продолжат работать на постоянной основе

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Платежными картами "Мир" с истекшим сроком действия можно будет пользоваться постоянно, сообщили в НСПК.
"Такой подход позволит людям самостоятельно принимать решение о замене (таких карт. — Прим. ред.) и делать это планомерно", — говорится в пресс-релизе.
Карта Мир от банка ВТБ в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
В Малайзии обсудили возможное использование карт "Мир" в стране
11 ноября, 15:40
При этом есть исключение: с 2030 года эти карты перестанут обслуживать в отложенных и офлайн-режимах. Речь идет в том числе об оплате проезда в транспорте или покупке товаров на борту самолета — там, где банк не сможет проверить транзакцию в режиме онлайн.
Гендиректор НСПК и председатель совета Дмитрий Дубынин назвал продление действия карт исключительно сервисной необходимостью. Это нужно, чтобы повысить удобство пользователей и снизить нагрузку на банковскую инфраструктуру.
При этом "пластик" со временем изнашивается, а постепенный переход позволит обновить карты плавно и без лишних сложностей, отметил он.
К 2028-му также планируется ограничить до 2,5 процента количество операций в отложенных и офлайн-режимах по картам "Мир" с прошедшим сроком действия, а затем постепенно снижать показатель до полного прекращения таких транзакций.
Решение приняли на заседании совета участников и пользователей платежного рынка при НСПК.
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Афганистан обсуждает с Россией прием карт "Мир"
20 октября, 01:01
 
Дмитрий ДубынинОбщество
 
 
