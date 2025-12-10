Рейтинг@Mail.ru
Долгосрочный мир на Украине является приоритетом для России, заявил Песков
11:57 10.12.2025 (обновлено: 12:30 10.12.2025)
Долгосрочный мир на Украине является приоритетом для России, заявил Песков
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Устойчивый и долгосрочный мир на Украине на основе подписанных документов является абсолютным приоритетом для Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Устойчивый, гарантированный, долгосрочный мир, достигнутый за счет подписания соответствующих документов, является абсолютным приоритетом", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы, у жителей Украины должен быть подобная возможность. Владимир Зеленский же заявил, что Украина может подготовиться к выборам, но запросил у США и европейских государств обеспечение безопасности для их проведения. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны со ссылкой на военное положение.
Как отметил во вторник глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя заявления Трампа, "выборы на Украине - основа легитимизации власти в этой стране, а значит в перспективе - и заключения договора об устойчивом мире".
Вид на Московский Кремль и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Песков прокомментировал заявление Зеленского о готовности к выборам
Вчера, 12:02
 
