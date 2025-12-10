Рейтинг@Mail.ru
Минздрав ДНР окажет Красноармейску медицинскую поддержку, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.12.2025
10:27 10.12.2025
Минздрав ДНР окажет Красноармейску медицинскую поддержку, заявил Пушилин
Минздрав ДНР окажет Красноармейску медицинскую поддержку, заявил Пушилин - РИА Новости, 10.12.2025
Минздрав ДНР окажет Красноармейску медицинскую поддержку, заявил Пушилин
Министерство здравоохранения ДНР окажет медицинскую поддержку Красноармейску после полной зачистки города бойцами Вооруженных сил России, заявил глава региона... РИА Новости, 10.12.2025
красноармейск
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
владимир путин
вооруженные силы украины
красноармейск
донецкая народная республика
россия
красноармейск, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, владимир путин, вооруженные силы украины
Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Минздрав ДНР окажет Красноармейску медицинскую поддержку, заявил Пушилин

Пушилин: Красноармейску окажут медицинскую поддержку после зачистки города

Освобожденный Красноармейск в ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Министерство здравоохранения ДНР окажет медицинскую поддержку Красноармейску после полной зачистки города бойцами Вооруженных сил России, заявил глава региона Денис Пушилин, отвечая на вопрос РИА Новости в рамках совещания по вопросу функционирования региональной системы здравоохранения.
Красноармейске, если мы говорим, из последних освобожденных населенных фунтов, там еще эта работа (медицинская поддержка - ред.) не налажена, но мы ждем отмашки со стороны наших военнослужащих - как только зачистится территория, там (в Красноармейске - ред.), безусловно, поддержка со стороны министерства здравоохранения будет нужна, потому что там большое количество гражданского населения, которому требуется помощь. Но эта работа, опять же, происходит выверенно с учетом вопросов безопасности и с учетом того чек-листа, согласно которому мы прорабатываем каждый освобожденный населенный пункт", - сказал Пушилин.
В конце ноября президенту России Владимиру Путину доложили о взятии под контроль Красноармейска и южной части Димитрова. Они составляют одну городскую агломерацию и представляют важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активному продвижению по всей линии соприкосновения.
КрасноармейскДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
Заголовок открываемого материала