Минздрав ДНР окажет Красноармейску медицинскую поддержку, заявил Пушилин

ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Министерство здравоохранения ДНР окажет медицинскую поддержку Красноармейску после полной зачистки города бойцами Вооруженных сил России, заявил глава региона Денис Пушилин, отвечая на вопрос РИА Новости в рамках совещания по вопросу функционирования региональной системы здравоохранения.
"В Красноармейске, если мы говорим, из последних освобожденных населенных фунтов, там еще эта работа (медицинская поддержка - ред.) не налажена, но мы ждем отмашки со стороны наших военнослужащих - как только зачистится территория, там (в Красноармейске - ред.), безусловно, поддержка со стороны министерства здравоохранения будет нужна, потому что там большое количество гражданского населения, которому требуется помощь. Но эта работа, опять же, происходит выверенно с учетом вопросов безопасности и с учетом того чек-листа, согласно которому мы прорабатываем каждый освобожденный населенный пункт", - сказал Пушилин.
В конце ноября президенту России Владимиру Путину доложили о взятии под контроль Красноармейска и южной части Димитрова. Они составляют одну городскую агломерацию и представляют важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. Освобождение этого района позволит выйти к западным границам ДНР и продолжать наступление в Запорожской области, чтобы позже перейти к активному продвижению по всей линии соприкосновения.