Коломойский* заявил о попытке покушения на Миндича
19:43 10.12.2025
Коломойский* заявил о попытке покушения на Миндича
Коломойский* заявил о попытке покушения на Миндича
Украинский олигарх Игорь Коломойский* заявил о попытке покушения на убийство соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, замешанного в коррупционном...
в мире, израиль, украина, тимур миндич, владимир зеленский, герман галущенко, энергоатом, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), дело миндича
В мире, Израиль, Украина, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Энергоатом, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Дело Миндича
Коломойский* заявил о попытке покушения на Миндича

Коломойский заявил о попытке покушения на убийство Миндича в Израиле

Тимур Миндич
Тимур Миндич. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинский олигарх Игорь Коломойский* заявил о попытке покушения на убийство соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, замешанного в коррупционном скандале.
«
"Покушение на него было 28 числа, попытка покушения. В Израиле. Не состоялась. Преступники арестованы. Ранили домработницу", — сказал он на заседании по делу против него, которое транслировал украинский Пятый канал.
Шарий: НАБУ получило от США данные о деньгах, украденных Зеленским
Вчера, 15:59
У полиции Израиля нет подтверждения этой информации.

Коррупционный скандал

На Украине 10 ноября началась крупная операция по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. НАБУ провело обыски у бывшего главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича. Последнего считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее бюро показало кадры с сумками, набитыми пачками денег в иностранной валюте, а также обнародовало фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое под псевдонимами Карлсон, Тенор и Рокет. По заявлению депутата Верховной рады Ярослава Железняка, под ними скрываются Миндич, исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов и советник Галущенко Игорь Миронюк соответственно. Кроме них фигурантом дела стал также бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Ведомство предъявило обвинение семи участникам ячейки. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, с лета возглавлявшего Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце прошлого месяца он уволил руководителя своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника провели обыски по делу о коррупции.
* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов.
"Легче ликвидировать": Зеленский высказался о поисках замены Ермаку
9 декабря, 23:42
 
