19:04 10.12.2025 (обновлено: 19:15 10.12.2025)
Окружение Миндича опровергло новости о попытке покушения на него, пишут СМИ
Окружение Миндича опровергло новости о попытке покушения на него, пишут СМИ
Источник из окружения главного фигуранта дела о коррупции в украинской энергетике Тимура Миндича опроверг информацию о попытке покушения на него, сообщило в... РИА Новости, 10.12.2025
Окружение Миндича опровергло новости о попытке покушения на него, пишут СМИ

В окружении Миндича опровергли новость о попытке покушения на него

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Источник из окружения главного фигуранта дела о коррупции в украинской энергетике Тимура Миндича опроверг информацию о попытке покушения на него, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua".
Ранее в среду украинский олигарх Игорь Коломойский* заявил, что на Миндича в конце ноября в Израиле была совершена попытка покушения, подозреваемых задержали.
"Источник в окружении Тимура Миндича в комментарии "Стране" опроверг информацию о покушении на него, о котором заявил сегодня Коломойский", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
