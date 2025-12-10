Рейтинг@Mail.ru
У израильской полиции нет информации о покушении на Миндича - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 10.12.2025 (обновлено: 18:54 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/mindich-2061210661.html
У израильской полиции нет информации о покушении на Миндича
У израильской полиции нет информации о покушении на Миндича - РИА Новости, 10.12.2025
У израильской полиции нет информации о покушении на Миндича
Полиция Израиля не располагает информацией о якобы покушении на украинского бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который сбежал с Украины РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T18:41:00+03:00
2025-12-10T18:54:00+03:00
в мире
израиль
тимур миндич
украина
владимир зеленский
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907653_12:0:901:500_1920x0_80_0_0_416d5aed776c54c48d449518560f9389.jpg
https://ria.ru/20251210/mindich-2061197028.html
израиль
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2053907653_159:0:826:500_1920x0_80_0_0_b5e73afa0998e99113fdbf81727a2571.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, тимур миндич, украина, владимир зеленский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, герман галущенко, дело миндича
В мире, Израиль, Тимур Миндич, Украина, Владимир Зеленский, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Герман Галущенко, Дело Миндича
У израильской полиции нет информации о покушении на Миндича

Полиция Израиля не располагает информацией о якобы покушении на Миндича

Тимур Миндич
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Тимур Миндич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Полиция Израиля не располагает информацией о якобы покушении на украинского бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который сбежал с Украины из-за коррупционного скандала, заявил РИА Новости представитель пресс-службы полиции Израиля майор Михаил Зингерман.
Ранее в среду украинский олигарх Игорь Коломойский* заявил во время судебного заседания, что на соратника Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в энергетике Тимура Миндича в конце ноября в Израиле была совершена попытка покушения, а подозреваемых задержали.
«
"У полиции Израиля нет информации об этом", - заявил Зингерман.
Представитель полиции отметил, что у правоохранителей "нет подтверждений" заявлению Коломойского*.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
* Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов.
Игорь Коломойский* - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Коломойский* заявил о попытке покушения на Миндича
Вчера, 18:02
 
В миреИзраильТимур МиндичУкраинаВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныГерман ГалущенкоДело Миндича
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала