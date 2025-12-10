У израильской полиции нет информации о покушении на Миндича

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Полиция Израиля не располагает информацией о якобы покушении на украинского бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который сбежал с Украины из-за коррупционного скандала, заявил РИА Новости представитель пресс-службы полиции Израиля майор Михаил Зингерман.

"У полиции Израиля нет информации об этом", - заявил Зингерман.

Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.