У израильской полиции нет информации о покушении на Миндича
У израильской полиции нет информации о покушении на Миндича - РИА Новости, 10.12.2025
У израильской полиции нет информации о покушении на Миндича
Полиция Израиля не располагает информацией о якобы покушении на украинского бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который сбежал с Украины РИА Новости, 10.12.2025
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 дек - РИА Новости. Полиция Израиля не располагает информацией о якобы покушении на украинского бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, который сбежал с Украины из-за коррупционного скандала, заявил РИА Новости представитель пресс-службы полиции Израиля майор Михаил Зингерман.
Ранее в среду украинский олигарх Игорь Коломойский* заявил во время судебного заседания, что на соратника Зеленского
и основного фигуранта дела о коррупции в энергетике Тимура Миндича
в конце ноября в Израиле
была совершена попытка покушения, а подозреваемых задержали.
«
"У полиции Израиля нет информации об этом", - заявил Зингерман.
Представитель полиции отметил, что у правоохранителей "нет подтверждений" заявлению Коломойского*.
НАБУ
сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко
, а также в компании "Энергоатом
". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину
.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада
19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук
- с должности министра энергетики.
* Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов.