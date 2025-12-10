Рейтинг@Mail.ru
Коломойский* заявил о попытке покушения на Миндича
18:02 10.12.2025 (обновлено: 19:45 10.12.2025)
Коломойский* заявил о попытке покушения на Миндича
в мире, украина, тимур миндич, герман галущенко, израиль, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), владимир зеленский, верховная рада украины, энергоатом, дело миндича, андрей ермак, игорь коломойский*
В мире, Украина, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Израиль, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Энергоатом, Дело Миндича, Андрей Ермак, Игорь Коломойский*
Тимур Миндич
Тимур Миндич
Тимур Миндич. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. На соратника Владимира Зеленского и основного фигуранта дела о коррупции в энергетике Тимура Миндича совершали попытку покушения, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский*.
"Покушение на него было 28 числа, попытка покушения. В Израиле. Не состоялась. Преступники арестованы. Ранили домработницу", — сказал он на заседании по делу против него, которое транслировал украинский Пятый канал.
Как заявил РИА Новости представитель пресс-службы израильской полиции Михаил Зингерман, ведомство не располагает информацией, подтверждающей заявление Коломойского*.

Коррупционный скандал на Украине

Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Алексей Чернышов.
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича
Сумки с валютой, найденные в ходе обысков у Тимура Миндича
Антикоррупционное бюро предъявило обвинение семи участникам преступного сообщества. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Как утверждает Зеленский, он не знал, что происходит за его спиной. В конце ноября он объявил об отставке главы своего офиса Андрея Ермака. Утром того же дня дома и на рабочем месте чиновника прошли обыски в рамках расследования коррупционного дела.
* Лицо, внесенное в список террористов и экстремистов.
В миреУкраинаТимур МиндичГерман ГалущенкоИзраильНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Владимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныЭнергоатомДело МиндичаАндрей ЕрмакИгорь Коломойский*
 
 
