12:18 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/mindich-2061073799.html
Работники погранслужбы Украины не пришли на заседание по делу Миндича
Руководство пограничной службы Украины проигнорировало заседание временной следственной комиссии (ВСК) по делу о коррупции, на котором они должны были пояснить, РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T12:18:00+03:00
2025-12-10T12:18:00+03:00
в мире
украина
тимур миндич
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
энергоатом
верховная рада украины
украина
в мире, украина, тимур миндич, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом, верховная рада украины, дело миндича
В мире, Украина, Тимур Миндич, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Верховная Рада Украины, Дело Миндича
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Руководство пограничной службы Украины проигнорировало заседание временной следственной комиссии (ВСК) по делу о коррупции, на котором они должны были пояснить, каким образом украинский бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич пересек украинскую границу, сообщает украинская общественная организация "Центр противодействия коррупции".
Пограничная служба Украины 12 ноября сообщила, что Миндич пересек границу за 4,5 часа до обысков на полностью законных основаниях, имея правильно оформленные на одном из пограничных пунктов документы.
"Руководство пограничной службы проигнорировало заседание, отказавшись от пояснений о том, каким образом Миндич покинул территорию Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Также в сообщении сказано, что глава ВСК не исключил возможность принудительного привода погранслужбы для общения с их руководством по данному вопросу.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее ведомство опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
В миреУкраинаТимур МиндичВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)ЭнергоатомВерховная Рада УкраиныДело Миндича
 
 
