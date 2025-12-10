Рейтинг@Mail.ru
Милей не смог побороть безработицу в Аргентине - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:43 10.12.2025 (обновлено: 00:44 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/miley-2060983690.html
Милей не смог побороть безработицу в Аргентине
Милей не смог побороть безработицу в Аргентине - РИА Новости, 10.12.2025
Милей не смог побороть безработицу в Аргентине
Безработица в Аргентине по итогам двух лет "шоковой терапии", начатой президентом страны Хавьером Милеем, не только не сократилась, но и показала самый высокий... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T00:43:00+03:00
2025-12-10T00:44:00+03:00
в мире
аргентина
хавьер милей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910475596_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fd0dda4a427362683586719537435c53.jpg
https://ria.ru/20251101/argentina-2052233821.html
https://ria.ru/20251113/ssha-2054704028.html
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/14/1910475596_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d99f8e35c872992fe445f2ff361af13e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аргентина, хавьер милей
В мире, Аргентина, Хавьер Милей
Милей не смог побороть безработицу в Аргентине

Милей не смог побороть безработицу в Аргентине за два года реформ

© AP Photo / Natacha PisarenkoХавьер Милей
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Хавьер Милей. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Безработица в Аргентине по итогам двух лет "шоковой терапии", начатой президентом страны Хавьером Милеем, не только не сократилась, но и показала самый высокий уровень с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных аргентинской статслужбы.
Два года назад во время президентской компании Хавьер Милей обещал урезать государственные расходы, размахивая при этом бензопилой. После прихода к власти в декабре 2023 года он приступил к реализации своих обещаний, в том числе начал масштабную либерализацию рынка труда. Новый закон, подписанный Милеем, предусматривал снижение размеров компенсаций при увольнении, увеличение испытательного срока при найме, а также расширение перечня оснований для расторжения трудовых отношений "по вине" сотрудника.
Хавьер Милей - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Милей принял отставку премьера Аргентины Франкоса
1 ноября, 03:55
Такие жесткие меры правительства обернулись в итоге тем, что с момента начала реформ уровень безработицы в Аргентине увеличился на 1,9 процентного пункта: с 5,7% до 7,6% по итогам второго квартала 2025 года. При этом в первом квартале показатель подскочил до 7,9% - максимального значения с третьего квартала 2021 года. В основном безработные граждане ищут работу больше года - таких 2,1% от всего населения страны.
Реформы Милея негативно отразились и на потребительской активности в стране. Расходы населения снижались четыре квартала подряд - с конца 2023 года, когда началась масштабная перестройка экономической политики, до третьего квартала 2024 года. Лишь затем потребление начало восстанавливаться: по итогам второго квартала 2025 года оно выросло на 9,9% в годовом выражении.
Недовольство трудовой реформой выразили и профсоюзы. Ассоциация государственных служащих Аргентины в ноябре провела массовую забастовку. Ее участники выступили против сокращения зарплат и увеличения числа увольнений, связанных с заморозкой зарплаты. Профсоюз назвал трудовую реформу регрессивной и потребовал ее пересмотра.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
США воспользовались своими резервами в МВФ для помощи Аргентине, пишет FT
13 ноября, 11:48
 
В миреАргентинаХавьер Милей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала