Милей не смог побороть безработицу в Аргентине

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Безработица в Аргентине по итогам двух лет "шоковой терапии", начатой президентом страны Хавьером Милеем, не только не сократилась, но и показала самый высокий уровень с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных аргентинской статслужбы.

Два года назад во время президентской компании Хавьер Милей обещал урезать государственные расходы, размахивая при этом бензопилой. После прихода к власти в декабре 2023 года он приступил к реализации своих обещаний, в том числе начал масштабную либерализацию рынка труда. Новый закон, подписанный Милеем, предусматривал снижение размеров компенсаций при увольнении, увеличение испытательного срока при найме, а также расширение перечня оснований для расторжения трудовых отношений "по вине" сотрудника.

Такие жесткие меры правительства обернулись в итоге тем, что с момента начала реформ уровень безработицы в Аргентине увеличился на 1,9 процентного пункта: с 5,7% до 7,6% по итогам второго квартала 2025 года. При этом в первом квартале показатель подскочил до 7,9% - максимального значения с третьего квартала 2021 года. В основном безработные граждане ищут работу больше года - таких 2,1% от всего населения страны.

Реформы Милея негативно отразились и на потребительской активности в стране. Расходы населения снижались четыре квартала подряд - с конца 2023 года, когда началась масштабная перестройка экономической политики, до третьего квартала 2024 года. Лишь затем потребление начало восстанавливаться: по итогам второго квартала 2025 года оно выросло на 9,9% в годовом выражении.