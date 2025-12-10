Глава МИД ПМР назвал милитаризацию Молдавии угрозой

Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что милитаризация Молдавии проводится в условиях действующей миротворческой операции в регионе.

"Это всё вызывает у нас обусловленную обеспокоенность и, безусловно, руководство Приднестровья и все ответственные структуры учитывают этот фактор", - добавил Игнатьев.