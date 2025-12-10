Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД ПМР назвал милитаризацию Молдавии угрозой - РИА Новости, 10.12.2025
19:48 10.12.2025
Глава МИД ПМР назвал милитаризацию Молдавии угрозой
Глава МИД ПМР назвал милитаризацию Молдавии угрозой
Милитаризация Молдавии – это угроза в условиях неурегулированного приднестровского конфликта, заявил в среду глава министерства иностранных дел Приднестровской... РИА Новости, 10.12.2025
Глава МИД ПМР назвал милитаризацию Молдавии угрозой

Глава МИД ПМР Игнатьев назвал милитаризацию Молдавии угрозой

Тирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Sputnik / Mihai Caraus
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Милитаризация Молдавии – это угроза в условиях неурегулированного приднестровского конфликта, заявил в среду глава министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев.
Ранее в среду пресс-служба министерства обороны Молдавии сообщила, что Североатлантический альянс направил республике партию помощи, в том числе шлемы и костюмы против радиационных, химических и биологических угроз. Молдавское ведомство также ранее опубликовало фотографии и видео учений с крупнокалиберными дальнобойными мобильными 155-миллиметровыми гаубицами ATMOS, произведенными в Израиле.
Экс-президент Молдавии Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Воронин рассказал, почему Молдавия саботирует реинтеграцию Приднестровья
Вчера, 17:25
"Милитаризация – это угроза. Особенно, в условиях неурегулированного конфликта. И то, что делают отдельные страны ЕС и США, и европейский Фонд мира так называемый, который выделяет деньги на покупку вооружения: наступательного, дальнобойного и так далее. Всё это милитаристская манипуляция, которая несёт угрозу в условиях, пока ещё неразрешённого конфликта", - сказал Игнатьев в эфире телеканала "Первый Приднестровский".
Глава МИД ПМР обратил внимание на то, что милитаризация Молдавии проводится в условиях действующей миротворческой операции в регионе.
"Это всё вызывает у нас обусловленную обеспокоенность и, безусловно, руководство Приднестровья и все ответственные структуры учитывают этот фактор", - добавил Игнатьев.
В настоящее время страны Запада и нынешняя власть во главе с президентом Молдавии Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
По стопам Украины. Молдавию зачистят от россиян
23 ноября, 08:00
 
В миреМолдавияСШАИзраильВиталий ИгнатьевМайя СандуНАТОЕвросоюз
 
 
