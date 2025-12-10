Рейтинг@Mail.ru
Россия знает об интересе США к сотрудничеству в Арктике, заявили в МИД - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:46 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/mid-2061002961.html
Россия знает об интересе США к сотрудничеству в Арктике, заявили в МИД
Россия знает об интересе США к сотрудничеству в Арктике, заявили в МИД - РИА Новости, 10.12.2025
Россия знает об интересе США к сотрудничеству в Арктике, заявили в МИД
Российская сторона слышит о заинтересованности США в сотрудничестве в Арктике, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД России Владислав РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T06:46:00+03:00
2025-12-10T06:46:00+03:00
россия
арктика
сша
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg
https://ria.ru/20251210/mid-2060992021.html
россия
арктика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_bbcbfd3014ca2b7a23ce217386b8efa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, арктика, сша, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций
Россия, Арктика, США, Кирилл Дмитриев, Российский фонд прямых инвестиций
Россия знает об интересе США к сотрудничеству в Арктике, заявили в МИД

МИД: Россия знает об интересе США к сотрудничеству в Арктике

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Российская сторона слышит о заинтересованности США в сотрудничестве в Арктике, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
"По двусторонней линии мы об Арктике слышали и о заинтересованности в сотрудничестве тоже. Не в каких-то конкретных деталях, но Арктика в этом контексте упоминалась", - сказал он.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что сотрудничество России и США в Арктике будет полезным, несмотря на попытки его сорвать.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В МИД прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США
02:46
 
РоссияАрктикаСШАКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала