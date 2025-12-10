https://ria.ru/20251210/mid-2060992021.html
В МИД прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США
В МИД прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США - РИА Новости, 10.12.2025
В МИД прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США
Новая стратегия нацбезопасности США представляет более реалистичный взгляд на нынешнее место Европы, заявил РИА Новости директор департамента европейских... РИА Новости, 10.12.2025
В МИД прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США
МИД: стратегия США представляет реалистичный взгляд на нынешнее место Европы