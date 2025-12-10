Рейтинг@Mail.ru
В МИД прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США - РИА Новости, 10.12.2025
02:46 10.12.2025
В МИД прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США
В МИД прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США
Новая стратегия нацбезопасности США представляет более реалистичный взгляд на нынешнее место Европы, заявил РИА Новости директор департамента европейских... РИА Новости, 10.12.2025
сша, европа, россия, евросоюз, politico, мирный план сша по украине
США, Европа, Россия, Евросоюз, Politico, Мирный план США по Украине
В МИД прокомментировали новую стратегию нацбезопасности США

МИД: стратегия США представляет реалистичный взгляд на нынешнее место Европы

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Новая стратегия нацбезопасности США представляет более реалистичный взгляд на нынешнее место Европы, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.
"Это более реалистичный взгляд на нынешнее место Европы", - сказал он.
Ранее Белый дом опубликовал новую стратегию национальной безопасности страны. В ней указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию. Вашингтон намерен этому противостоять. Один из европейских чиновников кипел от злости во время обсуждения новой стратегии нацбезопасности США, сообщала ранее Politico.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Мерц раскритиковал некоторые пункты стратегии нацбезопасности США
Вчера, 16:22
 
СШАЕвропаРоссияЕвросоюзPoliticoМирный план США по Украине
 
 
