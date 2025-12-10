Рейтинг@Mail.ru
Более 400 тысяч военнослужащих прибыли в воинские части, заявил Медведев
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 10.12.2025 (обновлено: 17:27 10.12.2025)
Более 400 тысяч военнослужащих прибыли в воинские части, заявил Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных Сил РФ военнослужащими по контракту. 10 декабря 2025
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных Сил РФ военнослужащими по контракту. 10 декабря 2025
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Более 400 тысяч военнослужащих прибыло в воинские части, в добровольческие подразделения было зачислено более 34 тысяч человек на текущий момент, сообщил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"В воинские части прибыло более 400 тысяч военнослужащих, ну и кроме того в добровольческие подразделения было зачислено более 34 тысяч человек. Таковы текущие результаты", - сказал Медведев во время совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту, фрагмент из которого опубликован в его канале в мессенджере Max.
Беженка рассказала, как ВС России выводили мирных жителей из зоны боев
