Ориентиры по комплектованию ВС по контракту достигнуты, заявил Медведев - РИА Новости, 10.12.2025
16:26 10.12.2025 (обновлено: 16:31 10.12.2025)
Ориентиры по комплектованию ВС по контракту достигнуты, заявил Медведев
Ориентиры по комплектованию ВС РФ контрактниками на 2025 год практически достигнуты, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 10.12.2025
Ориентиры по комплектованию ВС по контракту достигнуты, заявил Медведев

© РИА Новости / Екатерина Штукина
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Ориентиры по комплектованию ВС РФ контрактниками на 2025 год практически достигнуты, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В своем канале в мессенджере Max Медведев сообщил, что провел совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими по контракту.
"Продолжим сегодня нашу работу по вопросу комплектования Вооруженных сил военнослужащими по контракту. Можно констатировать, уже утвердительно, что ориентиры, которые были заданы и обозначены верховным главнокомандующим на текущий период, на текущий год, практически достигнуты", - сообщил Медведев в ходе совещания.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных Сил РФ военнослужащими по контракту. 10 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Более 400 тысяч военнослужащих прибыли в воинские части, заявил Медведев
