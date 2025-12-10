https://ria.ru/20251210/medvedev-2061166479.html
Ориентиры по комплектованию ВС по контракту достигнуты, заявил Медведев
Ориентиры по комплектованию ВС РФ контрактниками на 2025 год практически достигнуты, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 10.12.2025
