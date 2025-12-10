Рейтинг@Mail.ru
Медведев провел совещание по доукомплектованию военными по контракту
16:18 10.12.2025 (обновлено: 17:26 10.12.2025)
Медведев провел совещание по доукомплектованию военными по контракту
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что провел совещание по вопросам доукомплектования ВС Российской Федерации... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T16:18:00+03:00
2025-12-10T17:26:00+03:00
Медведев провел совещание по доукомплектованию военными по контракту

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных Сил РФ военнослужащими по контракту. 10 декабря 2025
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев проводит совещание по вопросам доукомплектования Вооруженных Сил РФ военнослужащими по контракту. 10 декабря 2025
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что провел совещание по вопросам доукомплектования ВС Российской Федерации военнослужащими по контракту.
"Совещание по вопросам доукомплектования ВС РФ военнослужащими по контракту", - написал Медведев на платформе Max и опубликовал видео с совещания.
