Путин присвоил замглавы ВГТРК Медведеву звание заслуженного журналиста - РИА Новости, 10.12.2025
16:08 10.12.2025 (обновлено: 16:18 10.12.2025)
Путин присвоил замглавы ВГТРК Медведеву звание заслуженного журналиста
Путин присвоил замглавы ВГТРК Медведеву звание заслуженного журналиста
Президент России Владимир Путин присвоил заместителю гендиректора по радиовещанию "Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании"... РИА Новости, 10.12.2025
Путин присвоил замглавы ВГТРК Медведеву звание заслуженного журналиста

Заместитель гендиректора по радиовещанию "Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании" Андрей Медведев
Заместитель гендиректора по радиовещанию Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании Андрей Медведев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
CC BY 4.0 / Government.ru (cropped) /
Заместитель гендиректора по радиовещанию "Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании" Андрей Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил заместителю гендиректора по радиовещанию "Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании" (ВГТРК) Андрею Медведеву звание заслуженного журналиста, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовых актов.
«
"За заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную деятельность присвоить почетное звание "Заслуженный журналист РФ" Медведеву Андрею Андреевичу – заместителю генерального директора по радиовещанию федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", - говорится в документе.
