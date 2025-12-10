Рейтинг@Mail.ru
Сеть "KDL | Медскан" превращает франчайзинг в стратегическое партнерство - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/medskan-2060851413.html
Сеть "KDL | Медскан" превращает франчайзинг в стратегическое партнерство
Сеть "KDL | Медскан" превращает франчайзинг в стратегическое партнерство - РИА Новости, 10.12.2025
Сеть "KDL | Медскан" превращает франчайзинг в стратегическое партнерство
Федеральная сеть медицинских лабораторий "KDL | Медскан" объявляет о смене парадигмы развития и запускает инвестиционный формат "Мульти-юнит", сообщает... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T15:25:00+03:00
2025-12-10T15:25:00+03:00
россия
национальное рейтинговое агентство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061048283_0:38:1600:938_1920x0_80_0_0_dde827973d21ecc8f374c413f7dcbb9f.jpg
https://ria.ru/20251125/tekhnologii-2057190811.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061048283_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_e634084251d8e7a1d6d8e1e58b6aea6a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, национальное рейтинговое агентство
Россия, Национальное рейтинговое агентство

Сеть "KDL | Медскан" превращает франчайзинг в стратегическое партнерство

© Фото предоставлено пресс-службой KDLСеть "KDL | Медскан" превращает франчайзинг в стратегическое партнерство
Сеть KDL | Медскан превращает франчайзинг в стратегическое партнерство - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой KDL
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Федеральная сеть медицинских лабораторий "KDL | Медскан" объявляет о смене парадигмы развития и запускает инвестиционный формат "Мульти-юнит", сообщает пресс-служба компании.
В отличие от классической модели продаж единичных точек, новая стратегия ориентирована на профессиональных инвесторов и предпринимателей, нацеленных на кратный рост. Предложение позволяет партнеру не просто открыть бизнес, а занять свободные территории "оптом", получив фактическую монополию на район или город в рамках одной сделки.
По данным Национального рейтингового агентства за последние семь лет объем платных медицинских услуг в России увеличился в 2,7 раза, этот рост на 40% обусловлен развитием рынка – как появлением на нем новых игроков, так и расширению уже существующих сетей.
Отмечается, что развитие коммерческой медицины напрямую связано с расширением спектра услуг, предоставляемых по системе обязательного медицинского страхования. Сегодня программа ОМС покрывает все больше базовых потребностей пациентов, а потому они готовы обращаться в частные медучреждения и тратить личные сбережения на более специализированные назначения и обследования. Особенно динамично развивается сегмент лабораторной диагностики, что напрямую связано с глобальным трендом на превентивную медицину и ответственное отношение к здоровью.
«

"Переход от точечных открытий к портфельному инвестированию – это ответ на запрос рынка. Инвесторы ищут активы с возможностью масштабирования, где можно оптимизировать управленческие расходы. Мы предлагаем партнеру стать совладельцем региональной сети, интегрированной в экосистему "Медскан" (18+). Каждый партнер получает доступ к нашей IT-платформе, мощностям 13 лабораторных комплексов и отлаженным процессам, которые мы шлифовали на 500 собственных офисах. Это превращает медицинскую франшизу из "самозанятости" в предсказуемый системный актив".

Генеральный директор сети медицинских лабораторий KDL | Медскан Михаил Белякович
Михаил Белякович
Генеральный директор сети медицинских лабораторий "KDL | Медскан"

Платформенный подход – стратегическое преимущество

"KDL | Медскан" – это не просто сеть лабораторий, а часть платформы "Медскан", которая объединяет физическую инфраструктуру и цифровые сервисы в единую систему федерального масштаба. Физический контур платформы включает 65 медицинских центров "Медскан" и более 500 лабораторий "KDL | Медскан" в 105 городах России. Цифровой контур, обеспечиваемый решениями "НЕТРИКА Медицина" (18+), соединяет более 8 тысяч клиник и 38 тысяч аптек по всей стране.
© Фото предоставлено пресс-службой KDLСеть лабораторий "KDL | Медскан"
Сеть лабораторий KDL | Медскан
Сеть лабораторий "KDL | Медскан"
© Фото предоставлено пресс-службой KDL
1 из 2
© Фото предоставлено пресс-службой KDLСеть лабораторий "KDL | Медскан"
Сеть лабораторий KDL | Медскан
Сеть лабораторий "KDL | Медскан"
© Фото предоставлено пресс-службой KDL
2 из 2
Сеть лабораторий "KDL | Медскан"
© Фото предоставлено пресс-службой KDL
1 из 2
Сеть лабораторий "KDL | Медскан"
© Фото предоставлено пресс-службой KDL
2 из 2
Такой платформенный подход кардинально меняет опыт пациента. Он получает бесшовный маршрут: от сдачи анализов в лаборатории до консультации специалиста, диагностики и дальнейшего наблюдения в любой клинике-партнере. Все данные хранятся в единой электронной медицинской карте, доступ к которой есть у пациента и его лечащего врача в любой точке страны.

Множественный франчайзинг: стратегия захвата региона

Формат трансформирует подход инвестора: от запуска одной точки к созданию полноценной региональной сети. Партнер приобретает статус стратегического союзника федерального бренда и эксклюзивное право на развитие целых районов или городов. Это позволяет занять свободные территории и выстроить крупный системный бизнес, опираясь на репутацию и технологии лидера.
Ключевое преимущество – глубокая интеграция в платформу "Медскан". Партнер получает доступ к единым стандартам, сквозной цифровой платформе для управления процессами и взаимодействия с пациентами, а также к широкому потоку пациентов внутри сети. Это обеспечивает предсказуемость бизнеса и значительное конкурентное преимущество.
«

"Мы целенаправленно делаем ставку на мульти-формат, и наше предложение для тех, кто намерен строить серьезный бизнес, а не развиваться в формате самозанятости. Практика показывает: сеть всегда устойчивее и рентабельнее одиночной точки. Управляя кластером офисов, партнер оптимизирует расходы и фактически монополизирует локальный рынок под брендом "KDL | Медскан". Мы передаем инвестору операционную систему, отточенную на сотнях наших собственных медицинских офисов, что позволяет построить системный актив с предсказуемой доходностью и минимизировать риски, даже не имея профильного медицинского образования".

Директор по франчайзингу сети KDL | Медскан Сергей Попович
Сергей Попович
Директор по франчайзингу сети "KDL | Медскан"
Масштаб сети "KDL | Медскан" говорит сам за себя: в 2024 году услугами компании воспользовались 6,7 миллионов пациентов, было проведено свыше 38 миллионов исследований. Присоединиться к программе могут как опытные предприниматели, так и новички, готовые инвестировать в перспективное и социально значимое направление на растущем рынке.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама, ООО "КДЛ ДОМОДЕДОВО-ТЕСТ", ИНН 5009046778, erid: F7NfYUJCUneTTxrC9C2X
Девушка-ученый во время работы в лаборатории - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Из лаборатории к пациенту: как Россия внедряет новые медицинские технологии
25 ноября, 11:43
 
РоссияНациональное рейтинговое агентство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала