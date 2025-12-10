Сеть "KDL | Медскан" превращает франчайзинг в стратегическое партнерство

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Федеральная сеть медицинских лабораторий "KDL | Медскан" объявляет о смене парадигмы развития и запускает Федеральная сеть медицинских лабораторий "KDL | Медскан" объявляет о смене парадигмы развития и запускает инвестиционный формат "Мульти-юнит" , сообщает пресс-служба компании.

В отличие от классической модели продаж единичных точек, новая стратегия ориентирована на профессиональных инвесторов и предпринимателей, нацеленных на кратный рост. Предложение позволяет партнеру не просто открыть бизнес, а занять свободные территории "оптом", получив фактическую монополию на район или город в рамках одной сделки.

По данным Национального рейтингового агентства за последние семь лет объем платных медицинских услуг в России увеличился в 2,7 раза, этот рост на 40% обусловлен развитием рынка – как появлением на нем новых игроков, так и расширению уже существующих сетей.

Отмечается, что развитие коммерческой медицины напрямую связано с расширением спектра услуг, предоставляемых по системе обязательного медицинского страхования. Сегодня программа ОМС покрывает все больше базовых потребностей пациентов, а потому они готовы обращаться в частные медучреждения и тратить личные сбережения на более специализированные назначения и обследования. Особенно динамично развивается сегмент лабораторной диагностики, что напрямую связано с глобальным трендом на превентивную медицину и ответственное отношение к здоровью.

« "Переход от точечных открытий к портфельному инвестированию – это ответ на запрос рынка. Инвесторы ищут активы с возможностью масштабирования, где можно оптимизировать управленческие расходы. Мы предлагаем партнеру стать совладельцем региональной сети, интегрированной в экосистему "Медскан" (18+). Каждый партнер получает доступ к нашей IT-платформе, мощностям 13 лабораторных комплексов и отлаженным процессам, которые мы шлифовали на 500 собственных офисах. Это превращает медицинскую франшизу из "самозанятости" в предсказуемый системный актив". Михаил Белякович Генеральный директор сети медицинских лабораторий "KDL | Медскан" Генеральный директор сети медицинских лабораторий "KDL | Медскан"

Платформенный подход – стратегическое преимущество

"KDL | Медскан" – это не просто сеть лабораторий, а часть платформы "Медскан", которая объединяет физическую инфраструктуру и цифровые сервисы в единую систему федерального масштаба. Физический контур платформы включает 65 медицинских центров "Медскан" и более 500 лабораторий "KDL | Медскан" в 105 городах России. Цифровой контур, обеспечиваемый решениями "НЕТРИКА Медицина" (18+), соединяет более 8 тысяч клиник и 38 тысяч аптек по всей стране.

© Фото предоставлено пресс-службой KDL Сеть лабораторий "KDL | Медскан" Сеть лабораторий "KDL | Медскан" © Фото предоставлено пресс-службой KDL 1 из 2 © Фото предоставлено пресс-службой KDL Сеть лабораторий "KDL | Медскан" Сеть лабораторий "KDL | Медскан" © Фото предоставлено пресс-службой KDL 2 из 2 Сеть лабораторий "KDL | Медскан" © Фото предоставлено пресс-службой KDL 1 из 2 Сеть лабораторий "KDL | Медскан" © Фото предоставлено пресс-службой KDL 2 из 2

Такой платформенный подход кардинально меняет опыт пациента. Он получает бесшовный маршрут: от сдачи анализов в лаборатории до консультации специалиста, диагностики и дальнейшего наблюдения в любой клинике-партнере. Все данные хранятся в единой электронной медицинской карте, доступ к которой есть у пациента и его лечащего врача в любой точке страны.

Множественный франчайзинг: стратегия захвата региона

Формат трансформирует подход инвестора: от запуска одной точки к созданию полноценной региональной сети. Партнер приобретает статус стратегического союзника федерального бренда и эксклюзивное право на развитие целых районов или городов. Это позволяет занять свободные территории и выстроить крупный системный бизнес, опираясь на репутацию и технологии лидера.

Ключевое преимущество – глубокая интеграция в платформу "Медскан". Партнер получает доступ к единым стандартам, сквозной цифровой платформе для управления процессами и взаимодействия с пациентами, а также к широкому потоку пациентов внутри сети. Это обеспечивает предсказуемость бизнеса и значительное конкурентное преимущество.

« "Мы целенаправленно делаем ставку на мульти-формат, и наше предложение для тех, кто намерен строить серьезный бизнес, а не развиваться в формате самозанятости. Практика показывает: сеть всегда устойчивее и рентабельнее одиночной точки. Управляя кластером офисов, партнер оптимизирует расходы и фактически монополизирует локальный рынок под брендом "KDL | Медскан". Мы передаем инвестору операционную систему, отточенную на сотнях наших собственных медицинских офисов, что позволяет построить системный актив с предсказуемой доходностью и минимизировать риски, даже не имея профильного медицинского образования". Сергей Попович Директор по франчайзингу сети "KDL | Медскан" Директор по франчайзингу сети "KDL | Медскан"

Масштаб сети "KDL | Медскан" говорит сам за себя: в 2024 году услугами компании воспользовались 6,7 миллионов пациентов, было проведено свыше 38 миллионов исследований. Присоединиться к программе могут как опытные предприниматели, так и новички, готовые инвестировать в перспективное и социально значимое направление на растущем рынке.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА