Куренков исполнил мечту ребенка из Миасса

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Глава МЧС России Александр Куренков исполнил мечту 10-летнего жителя города Миасса Челябинской области в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний": подарил ребенку конструктор пожарной машины и показал ему свой рабочий кабинет, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.

Как сообщает ведомство, Александр Куренков исполнил мечту ребенка в рамках акции "Елка желаний". Маленький Иосиф приехал с родителями в Москву из Челябинской области . Поездку на новогоднюю елку в столицу мальчику организовало министерство. Мечтой ребенка был конструктор – пожарная машина сродни той, на которой работает его отец – старший пожарный подразделения МЧС России в Челябинской области.

Отмечается, что глава ведомства не только исполнил это искреннее желание ребенка, но и показал Иосифу свой рабочий кабинет, музей министерства и познакомил с работой главного управления "Национальный центр управления в кризисных ситуациях".

"Здесь все для Иосифа было в новинку: несколько десятков автоматизированных мест и специалисты, которые держат руку на пульсе оперативных событий, широкоформатные экраны с демонстрацией текущей обстановки в любой точке страны и средства контроля ситуации. Все, что мальчик раньше видел только по телевизору, стало реальностью", - подчеркивает МЧС РФ.