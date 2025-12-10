Рейтинг@Mail.ru
Маск заявил, что не хотел бы снова заниматься работой DOGE
04:46 10.12.2025
Маск заявил, что не хотел бы снова заниматься работой DOGE
в мире
сша
илон маск
майк джонсон
tesla motors
в мире, сша, илон маск, майк джонсон, tesla motors
В мире, США, Илон Маск, Майк Джонсон, Tesla motors
Маск заявил, что не хотел бы снова заниматься работой DOGE

Маск не хотел бы снова заниматься работой DOGE

© AP Photo / Jose Luis MaganaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что не хотел бы снова заниматься департаментом государственной эффективности США (DOGE), если бы была такая возможность, несмотря на хорошие результаты работы.
В интервью Кэти Миллер Маск отвечал на вопросы по поводу работы департамента. Предприниматель подчеркнул, что в целом ведомство выполнило свои задачи и "остановило финансирование" проектов, на которые не было смысла выделять средства. Бизнесмен также ответил на вопрос, хотел бы он снова заниматься работой департамента, как это уже было в начале года.
"Нет, не думаю... Вместо того, чтобы заниматься DOGE, я бы занялся моими компаниями, и они (американцы - ред.) не сжигали бы машины Tesla", - заявил Маск, напомнив о случаях поджогов автомобилей ранее в этом году. Видео интервью выложено в соцсети X Миллер.
Предприниматель подчеркнул, что "многим пожертвовал" для того, чтобы вести работу департамента.
Созданный по решению Трампа DOGE под руководством Маска был призван "сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства". Спикер палаты представителей США Майк Джонсон ранее заявил, что департамент выявил "шокирующие" расходы американского правительства, на которые не было получено разрешение в конгрессе.
