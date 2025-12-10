Рейтинг@Mail.ru
Первый межрегиональный патриотический фестиваль прошел в Липецкой области
Липецкая область
 
17:51 10.12.2025
Первый межрегиональный патриотический фестиваль прошел в Липецкой области
Первый межрегиональный патриотический фестиваль прошел в Липецкой области
Первый межрегиональный фестиваль военно-патриотического творчества "Родина Героев" прошел в Ельце, в нем приняли участие представители 35 российских регионов,... РИА Новости, 10.12.2025
Первый межрегиональный патриотический фестиваль прошел в Липецкой области

В Липецкой области провели межрегиональный фестиваль "Родина Героев"

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Первый межрегиональный фестиваль военно-патриотического творчества "Родина Героев" прошел в Ельце, в нем приняли участие представители 35 российских регионов, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Фестиваль объединил авторов со всей России – от Центрального Черноземья до Сибири и Урала. Организаторы посвятили мероприятие 84-й годовщине Елецкой наступательной операции и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пояснил губернатор.
Вчера, 15:22
"Проведение первого межрегионального фестиваля “Родина Героев” в Липецкой области – событие знаковое. Оно объединило сотни талантливых людей со всей страны для важной цели: сохранить память о подвиге наших предков и рассказать о героях сегодняшнего дня. Особенно символично, что такой форум принял Елец – город, чья история сама является уроком мужества", – отметил Артамонов.
В рамках фестиваля участники демонстрировали свои творческие таланты. Наиболее отличившиеся получили дипломы и памятные призы. На диалоговой площадке также прошел круглый стол с участием ветеранов СВО и общественных деятелей.
Гости фестиваля познакомились с историей Ельца – Города воинской славы. Также они приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных годовщине Елецкой наступательной операции.
