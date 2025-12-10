https://ria.ru/20251210/lipetsk-2061193095.html
Первый межрегиональный патриотический фестиваль прошел в Липецкой области
Первый межрегиональный патриотический фестиваль прошел в Липецкой области - РИА Новости, 10.12.2025
Первый межрегиональный патриотический фестиваль прошел в Липецкой области
Первый межрегиональный фестиваль военно-патриотического творчества "Родина Героев" прошел в Ельце, в нем приняли участие представители 35 российских регионов,... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T17:51:00+03:00
2025-12-10T17:51:00+03:00
2025-12-10T17:51:00+03:00
липецкая область
липецкая область
елец
россия
игорь артамонов
липецкая область
елец
россия
липецкая область, елец, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Елец, Россия, Игорь Артамонов
Первый межрегиональный патриотический фестиваль прошел в Липецкой области
В Липецкой области провели межрегиональный фестиваль "Родина Героев"
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Первый межрегиональный фестиваль военно-патриотического творчества "Родина Героев" прошел в Ельце, в нем приняли участие представители 35 российских регионов, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Фестиваль объединил авторов со всей России – от Центрального Черноземья до Сибири и Урала. Организаторы посвятили мероприятие 84-й годовщине Елецкой наступательной операции и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, пояснил губернатор.
"Проведение первого межрегионального фестиваля “Родина Героев” в Липецкой области – событие знаковое. Оно объединило сотни талантливых людей со всей страны для важной цели: сохранить память о подвиге наших предков и рассказать о героях сегодняшнего дня. Особенно символично, что такой форум принял Елец – город, чья история сама является уроком мужества", – отметил Артамонов.
В рамках фестиваля участники демонстрировали свои творческие таланты. Наиболее отличившиеся получили дипломы и памятные призы. На диалоговой площадке также прошел круглый стол с участием ветеранов СВО и общественных деятелей.
Гости фестиваля познакомились с историей Ельца – Города воинской славы. Также они приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных годовщине Елецкой наступательной операции.