Дубль Кунде помог "Барселоне" обыграть "Айнтрахт" в матче Лиги чемпионов
Футбол
 
01:01 10.12.2025 (обновлено: 01:07 10.12.2025)
Дубль Кунде помог "Барселоне" обыграть "Айнтрахт" в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской "Барселоны" на своем поле одержали волевую победу над немецким "Айнтрахтом" в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов.
Дубль Кунде помог "Барселоне" обыграть "Айнтрахт" в матче Лиги чемпионов

"Барселона" обыграла "Айнтрахт" в матче шестого тура ЛЧ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Футболисты испанской "Барселоны" на своем поле одержали волевую победу над немецким "Айнтрахтом" в матче шестого тура основного этапа Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Барселоне на стадионе "Камп Ноу", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе "Айнтрахта" гол забил Ансгар Кнауфф (21-я минута). У "Барселоны" дублем отметился французский защитник Жюль Кунде (50, 53).
09 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Барселона
2 : 1
Айнтрахт Фр
50‎’‎ • Жюль Кунде
(Маркус Рэшфорд)
53‎’‎ • Жюль Кунде
(Ламин Ямаль)
21‎’‎ • Ансгар Кнауфф
(Натаниэль Браун)
Кунде впервые отличился в составе "Барселоны" в матче Лиги чемпионов. В последний раз французский защитник отметился голом в матче турнира в декабре 2020 года, тогда он выступал в составе испанской "Севильи".
"Барселона" провела первый матч в Лиге чемпионов на обновленном стадионе "Камп Ноу". Реконструкция арены стартовала в июне 2022 года. С этого момента команда проводила домашние матчи на Олимпийском стадионе в Барселоне и арене имени Йохана Кройфа, вмещающей 6 тыс. зрителей.
"Барселона" одержала третью победу в текущем сезоне Лиги чемпионов и вышла на 14-е место в турнирной таблице, набрав 10 очков. "Айнтрахт" (4) проиграл четвертую встречу и продлил серию без побед в турнире до пяти матчей. Немецкий клуб располагается на 30-й позиции в таблице и находится вне зоны выхода в плей-офф.
В следующем матче Лиги чемпионов "Барселона" 21 января на выезде сыграет против чешской "Славии", "Айнтрахт" в этот же день в гостях встретится с азербайджанским "Карабахом".
В другом матче дня итальянская "Аталанта" на своем поле обыграла английский "Челси" со счетом 2:1.
