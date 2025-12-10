Артем Лазарев: Сахалин и Курилы никого не оставят равнодушными

Сахалинская область является привлекательным направлением для туристов. Островной регион не только развивает всесезонные направления экологического туризма, но и демонстрирует динамику в патриотическом, гастрономическом и детском туризме. Помимо этого, инвестиционный климат региона благоприятен для реализации бизнес-проектов, направленных на развитие отрасли. Как в единственном островном регионе России развивается туризм, строится гостиничный бизнес и что привлекает иностранных гостей, рассказал в интервью РИА Новости министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев.

– Артем Александрович, расскажите о туристической динамике в Сахалинской области. Что привлекает туристов?

– В первую очередь хочется сказать, что по итогам 2024 года Сахалинская область установила абсолютный рекорд по количеству туристов. Показатель впервые перевалил отметку в 270 тысяч туристов. Более того, в текущем году мы ожидаем, что будет преодолен рубеж в 300 тысяч туристов. Это связано с тем, что Сахалин становится популярным направлением у туристов. Более того, они рассказывают своим друзьям как здесь хорошо, красиво, какой здесь контраст природных достопримечательностей. Особенно в совокупности с поездкой на Курильские острова.

Наш регион никого не может оставить равнодушным. Это красивая природа, всесезонный курорт, гастрономия, которая является одним из флагманов развития туризма в нашем регионе. С этим и связан рост туристического потока. Вместе с тем он мог бы расти еще более динамично.

Главный сдерживающий фактор – отсутствие современного номерного фонда, который сейчас находится в инвестиционной фазе. Поэтому мы надеемся, что в будущем эта динамика будет более значительной.

– Что вы можете сказать о доступности региона для дальних городов? И какой сегмент туристов чаще приезжает на Сахалин и Курилы?

– Наш регион, действительно, находится достаточно далеко от Москвы, но мы уверены, что он одновременно близкий и доступный. Сегодня действует программа субсидирования авиаперевозок, есть возможность купить билеты по плоскому тарифу, по стоимости, не превышающей 30 тысяч рублей. Мы считаем, что это хорошая цена. И в том числе из-за этого Сахалинскую область все чаще в летний период выбирает европейская часть страны в качестве места проведения своего отпуска и отдыха.

Отдых на островах абсолютно разный – от бюджетного до премиального. Все зависит от тех услуг, которые выберет турист. Это могут быть индивидуальные камерные группы, вертолетные прогулки и яхты или бюджетный отдых. Мы отмечаем динамику, что все больше на Сахалин и Курилы приезжают отдыхать самостоятельные туристы. Если говорить про средний чек, то отдых на семью из трех человек на неделю обойдется в районе 200 тысяч рублей.

Также наиболее часто на Сахалин приезжают люди в основном работоспособного возраста, активные, которые любят путешествовать, открывать для себя что-то новое. Это основная категория. Но и растет сегмент премиального туриста, которому необходим индивидуальный подход.

– Самый популярный курорт в Сахалинской области – "Горный воздух"? Как он развивается?

– "Горный воздух" является лучшим курортом Дальнего Востока. Во-первых, за счет своего удобного географического расположения в черте города. Во-вторых, за счет инфраструктуры: это современные подъемники и склоны с инженерной защитой, системой искусственного оснежения и системой освещения, которая позволяет кататься даже в темное время суток. В-третьих, это сахалинский климат: солнечная зима, много снега и очень комфортные условия для катания.

Курорт динамично развивается, в планах – строительство новых гостиничных комплексов, открытие новых заведений общественного питания. Также в планах – дальнейшее строительство горнолыжных подъемников, обустройство новых горнолыжных трасс. Вследствие чего протяженность трасс горнолыжного курорта в ближайшие пять лет увеличится более чем в два раза, и мы достигнем отметки в 90 километров. Это позволит поставить нас наравне с лучшими курортами Азиатско-Тихоокеанского региона и совершенно точно – с лучшими курортами России.

– Как в регионе развивается гастрономическая культура? И какие проекты запланированы в этой отрасли на будущий год?

– Для нас очевидно, что Сахалинская область – это уникальный регион, в котором есть все возможные морские деликатесы в акватории наших островов и большое количество дикоросов, эндемиков, произрастающих на них. У нас прекрасная база, чтобы стать одним из центров гастрономического туризма не только России, но и мира. На протяжении нескольких лет мы ведем активную работу с нашими рестораторами, рекомендуя включать в меню блюда, основанные на локальных продуктах.

Кроме этого, мы проводим гастрокэмпы, у нас есть дорожная карта, составленная вместе с Агентством стратегических инициатив. Мы одни из флагманов программы "ПроЕДУ по России!". Качественные изменения в гастрономии отмечают не только сахалинцы, но и приезжающие туристы. И самое главное, сегодня в это верят сами рестораторы.

В следующем году у нас запланировано проведение масштабного многодневного мероприятия "Гастроострова". Данное событие ориентировано на объединение рестораторов Сахалина, Дальнего Востока, нашей страны, а также ряда международных поваров и консулов. Это будет попытка громко заявить о сахалинских гастрономических традициях и сделать большой шаг в признании региона одним из центров гастрономической культуры.

– Патриотический туризм в вашем регионе стал одним из приоритетных в текущем году. Как вы считаете, почему именно это направление получило сейчас такой мощный импульс для развития?

– На Сахалине и Курилах много мест, связанных с историей нашей страны, с рядом сакральных дат для всех россиян. Это Чеховские места, места боевых действий Великой Отечественной и Второй мировой войн. Например, остров Шумшу, на котором проходило одно из ключевых сражений, поставившее победную точку во Второй мировой войне. Конечно, это направление пользуется популярностью. Особенно часто туристы посещают остров как место воинской славы.

По поручению президента Российской Федерации Владимира Путина мы проводим большое количество мероприятий, связанных с увековечиванием памяти бойцов. Также в прошлом году начались работы по созданию музея под открытым небом. Эти работы будут продолжаться из года в год. Мы считаем, что популярность таких мест будет расти.

– Расскажите о гостиничном бизнесе в Сахалинской области и номерном фонде.

– Что касается отелей, то они активно строятся и мы переформатируем ранее построенные жилые помещения в апарт-отели. В частности, у нас хорошая практика была с "Азимутом", когда мы в 2024 году переформатировали жилые помещения в апарт-отели на 260 номеров. Кроме того, у нас продолжает реализовываться инвестиционный проект: в текущем году запустилась вторая очередь "Сахалин Шале", где номера фонда шли до 101 единицы.

Строятся первые две гостиницы категории "пять звезд": одна – на 584 номера, другая – на 340 номеров. Большой комплексный проект "Долина Айна", который предполагает создание более 2,5 тысячи номеров до 2032 года. Конечно, капиталоемкие проекты реализуются в регионе. Инвесторы верят в туристическое будущее Сахалина и Курил и активно вкладываются, это не может не радовать, так как такие проекты соответствуют нашей стратегии развития туризма.

– Как развиваются пляжные территории в регионе?

– Губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко была поставлена задача – сделать благоустроенные пляжные территории в муниципальных образованиях, которые имеют выход к воде. На сегодняшний день мы обустроили шесть пляжных территорий по стандарту "Синий флаг" и три зоны отдыха у воды. Это находит положительный отклик и у сахалинцев, которые проживают в муниципальных образованиях, и у туристов, которые впервые приезжают отдыхать в наш регион. Они отмечают качественные изменения пляжной инфраструктуры.

Безусловно, температура воды отличается от Черного моря, но сахалинцы привыкли в такой воде купаться, а у приезжающих есть хорошая возможность позагорать на солнце и охладиться в водах Охотского моря. На следующий год запланировано обустройство еще двух пляжных территорий, поэтому мы считаем, что у этого направления есть большие перспективы.

– В регионе развивается детский туризм? Как вы работаете в этом направлении?

– Что касается программы детского социального туризма, то регион показывает хорошую динамику по увеличению количества школьников, охваченных этой программой. Еще четыре года назад эту программу охватывали всего несколько тысяч человек. По предварительным итогам 2025 года эта отметка перевалила за 40 тысяч детей. Программа направлена на то, чтобы привить любовь к своей малой родине, на расширение развития краеведческих знаний, истории региона.

Разумеется, она совмещена с развлекательной программой, чтобы детям было интересно и познавательно. Хочется сказать, что у нас нет никакой системы отбора, мы ежегодно охватываем всех детей, которые хотят посетить объекты и достопримечательности в рамках проекта.

– Что в регионе предусмотрено для делового туризма?

– Росту туристического потока способствует и увеличение количества мероприятий в рамках событийного туризма. Они касаются разных сфер: деловой, спортивной, гастрономической. С каждым годом событийный ряд только растет: например, в текущем году была открыта выставочная площадка "Сахалин Экспо", на которой прошли уже три крупных международных форума.

В следующем году количество мероприятий будет значительно выше. Мы осознанно делаем шаг в сторону развития делового и событийного туризма, чтобы повысить узнаваемость региона, чтобы стимулировать деловую активность, чтобы люди приезжали сюда жить и работать.

– Как в регион привлекаются иностранные туристы? Жители каких стран наиболее часто приезжают на Сахалин и Курилы?

– Если говорить об иностранных туристах, то это представители Китайской Народной Республики. Мы ведем маркетинговую кампанию вместе с аэровокзальным комплексом, и в последний год отмечается рост туристов из Поднебесной. Им очень интересны гастрономические традиции и природные достопримечательности.

И конечно, чтобы китайский турист приезжал более массово, необходимо создавать нужную инфраструктуру. Поэтому сегодня мы скорее ориентированы на премиального туриста, который выбирает индивидуальные туры с чеком выше среднего.

– Почему регион привлекателен с точки зрения инвестиций?

– Это созданные на территории Сахалинской области преференциальные режимы. ТОР "Сахалин" на острове Сахалин. И Курилы, где создан лучший в стране преференциальный режим, в котором предусмотрена отмена ряда платежей в бюджетной системе Российской Федерации до 20 лет. Это не может не стимулировать бизнес нашей страны.

Если говорить о цифрах, то, например, проект "Долина Айна", по оценке, будет составлять более 40 миллиардов рублей, из них в туристическую инфраструктуру будет вложено более 30 миллиардов рублей. Гостиницы, которые уже строятся в категории "пять звезд", каждая из них будет стоить более 7 миллиардов рублей. Если говорить про Курильские острова, то стоимость гостиничных комплексов тоже оценивается миллиардами рублей.