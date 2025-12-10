https://ria.ru/20251210/kursk-2061248919.html
В Курске рассказали, куда расходовались средства на фортификации
КУРСК, 10 дек - РИА Новости. Бухгалтер фигурирующей в деле о хищении средств при строительстве курских фортификаций подрядной организации ООО КТК "Сервис" Юрий Башмаков рассказал, что деньги направлялись на покупку спецтехники, тетраэдров, оргтехники и зарплату рабочим, передает корреспондент РИА Новости из зала Ленинского районного суда города Курска.
Суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин
и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
Десятого декабря в Ленинском районном суде города Курска
в качестве свидетеля выступил сотрудник подрядной организации ООО КТК "Сервис" Юрий Башмаков, который вел бухгалтерский учет поступающих в организацию средств.
"Поступали, да, 152 миллиона... (расходовались на - ред.) работы, оплаты услуг... Оргтехника... Была оплата за спецтехнику... Насколько я знаю, на строительство фортификаций в Попово-Лежачах и Тёткино... Деньги расходовались в разрезе строительства фортификационных сооружений... Планированием, распределением занимался Андрей Николаевич (Воловиков - ред.). Просто так перевод не делается, нужен счёт... Эти деньги были целевые, там все связано только со строительством. Если оплата идет за тетраэдры, куда их можно деть?" - ответил свидетель Башмаков на вопрос гособвинителя, куда и на какие счета переводились средства в виде 152 миллионов рублей.