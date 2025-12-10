В Курске рассказали, куда расходовались средства на фортификации

"Поступали, да, 152 миллиона... (расходовались на - ред.) работы, оплаты услуг... Оргтехника... Была оплата за спецтехнику... Насколько я знаю, на строительство фортификаций в Попово-Лежачах и Тёткино... Деньги расходовались в разрезе строительства фортификационных сооружений... Планированием, распределением занимался Андрей Николаевич (Воловиков - ред.). Просто так перевод не делается, нужен счёт... Эти деньги были целевые, там все связано только со строительством. Если оплата идет за тетраэдры, куда их можно деть?" - ответил свидетель Башмаков на вопрос гособвинителя, куда и на какие счета переводились средства в виде 152 миллионов рублей.