КС не принял жалобу экс-банкира, осужденного за вывод 46 миллиардов рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 дек – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России не принял к рассмотрению жалобу бывшего владельца банка "Балтика" Олега Власова, осужденного за незаконный вывод из России более 46 миллиардов рублей, следует из материалов КС.

В феврале 2023 года Преображенский суд Москвы приговорил Власова к 17 годам колонии за незаконный вывод из России более 46 миллиардов рублей, сообщали РИА Новости в суде. По информации следствия, не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец Moldindconbank (АО КБ "Молдиндконбанк") Вячеслав Платон вместе с другим олигархом Владимиром Плахотнюком и бизнесменом Александром Коркиным создали преступное сообщество "с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из России". Впоследствии СМИ нарекли эту масштабную схему по выводу денег "молдавской". В состав группировки был вовлечен и Власов, при участии которого с июня 2013 года по май 2014 года со счетов "Балтики" были незаконно выведены активы в валюте на счета Moldindconbank более чем на 46 миллиардов рублей, полагает следствие.

Согласно отказному определению на сайте КС России, Власову не удалось оспорить приговор в судах всех инстанций. Он, в частности, признан виновным в совершении валютных операций по переводу денег в иностранной валюте на банковские счета нерезидента с предоставлением кредитной организации недостоверных сведений об основаниях, целях и назначении перевода, а также в руководстве структурным подразделением преступного сообщества с использованием своего служебного положения (председателя совета директоров банка).

Осужденный экс-банкир счел противоречащими Основному закону страны ряд статей УК РФ, на основании которых вынесен приговор. В их числе статья 210 УК РФ об организации преступного сообщества и участии в нем, а также статья 35 УК РФ (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом).

Конституционный суд, отказывая заявителю в принятии жалобы к рассмотрению, указал, в частности, на то, что оспариваемые нормы УК РФ не содержат правовой неопределенности.

"Оспариваемые заявителем законоположения не содержат неопределенности, в результате которой лицо было бы лишено возможности осознавать противоправность своих действий, предвидеть наступление ответственности за их совершение, и не могут расцениваться как нарушающие его права в указанном им аспекте", – говорится в отказном определении на сайте КС РФ.