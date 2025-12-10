Рейтинг@Mail.ru
15:45 10.12.2025 (обновлено: 16:08 10.12.2025)
В Находке обрушилась крыша горящего склада
В Находке обрушилась крыша горящего склада
В Находке обрушилась крыша горящего склада

В Находке обрушилась крыша горящего склада, пожар локализован

© Фото : Главное управление МЧС России по Приморскому краюЛиквидация пожара на складе в Находке Приморского края. 10 декабря 2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Приморскому краю
Ликвидация пожара на складе в Находке Приморского края. 10 декабря 2025
ВЛАДИВОСТОК, 10 дек - РИА Новости. Крыша склада обрушилась при пожаре в Находке Приморского края, возгорание локализовано на площади около 450 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС России.
По данным ведомства, сообщение о возгорании здания склада на улице Береговая в приморской Находке поступило в 19.58 (12.58 мск). На момент прибытия пожарных горела крыша склада, шел густой черный дым.
"В настоящее время пожар локализован на площади около 450 квадратных метров, произошло обрушение крыши", - говорится в сообщении.
В тушении задействованы семь единиц техники и 29 человек личного состава.
Группировку для тушения пожара в ТЦ в Улан-Удэ увеличили
