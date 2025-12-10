https://ria.ru/20251210/krysha-2061150894.html
В Находке обрушилась крыша горящего склада
Крыша склада обрушилась при пожаре в Находке Приморского края, возгорание локализовано на площади около 450 квадратных метров, сообщает региональный главк МЧС... РИА Новости, 10.12.2025
