На южном берегу Крыма восстанавливают электроснабжение
09:44 10.12.2025 (обновлено: 10:10 10.12.2025)
На южном берегу Крыма восстанавливают электроснабжение
Электроснабжение планируется восстановить в течение трех часов в Алупке, Форосе, Гурзуфе, Санаторном и Береговом в городском округе Ялта, где электричество было
На южном берегу Крыма восстанавливают электроснабжение

Высоковольтная линия электропередачи
Высоковольтная линия электропередачи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости. Электроснабжение планируется восстановить в течение трех часов в Алупке, Форосе, Гурзуфе, Санаторном и Береговом в городском округе Ялта, где электричество было временно отключено, сообщила компания ГУП "Крымэнерго".
"Аварийное отключение: городской округ Ялта, населенные пункты: Форос, Санаторное, Береговое, Алупка, Гурзуф", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
Согласно сообщению, планируемое время восстановления электроснабжения составляет три часа.
Проверку в связи с ограничением электроснабжения на территории Большой Ялты организовала прокуратура Крыма. Согласно сообщению надзорного ведомства, будет дана оценка соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в части принятия мер по недопущению аварийных ситуаций.
В Ангарске возбудили уголовное дело после аварии на ТЭЦ
09:25
