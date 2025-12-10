https://ria.ru/20251210/krym-2061020336.html
На южном берегу Крыма восстанавливают электроснабжение
Электроснабжение планируется восстановить в течение трех часов в Алупке, Форосе, Гурзуфе, Санаторном и Береговом в городском округе Ялта, где электричество было РИА Новости, 10.12.2025
