В Крыму призвали суд ООН признать политику Украины геноцидом - РИА Новости, 10.12.2025
03:24 10.12.2025
В Крыму призвали суд ООН признать политику Украины геноцидом
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости призвал Международный суд ООН признать политику Украины в отношении Крыма и Донбасса...
в мире
россия
украина
республика крым
владимир константинов
оон
В Крыму призвали суд ООН признать политику Украины геноцидом

Константинов призвал суд ООН признать политику Украины геноцидом

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости призвал Международный суд ООН признать политику Украины в отношении Крыма и Донбасса геноцидом.
Ранее сообщалось, что Международный суд ООН признал приемлемыми встречные требования России в рамках инициированного Украиной в 2022 году разбирательства о возможном нарушении конвенции о геноциде из-за российской спецоперации и установил Украине дедлайн 7 декабря 2026 года для подачи ответа.
В Крыму прокомментировали отказ Зеленского читать мирный план США
8 декабря, 14:19
8 декабря, 14:19
"Политика киевского режима в отношении Крыма и Донбасса должна быть признана геноцидом. Надеюсь, суд ООН сможет объективно оценить весь объем преступлений, совершенный киевскими властями и их пособниками, в том числе, связанный с террором мирного населения", - сказал Константинов.
По его словам, в подготовке претензий к Украине по запросу МИД РФ крымской рабочей группой были направленны материалы преступлений киевского режима в отношении населения полуострова.
Ранее МИД РФ сообщил, что суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения РФ против Украины по разбирательству в рамках конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, отметив, что попытки Запада использовать против России "юридическое оружие" вновь провалились.
Константинов назвал заявление ЕП о статусе Крыма абсурдом
30 ноября, 17:30
30 ноября, 17:30
 
