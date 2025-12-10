https://ria.ru/20251210/krym-2060993144.html
В Крыму призвали суд ООН признать политику Украины геноцидом
В Крыму призвали суд ООН признать политику Украины геноцидом
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости призвал Международный суд ООН признать политику Украины в отношении Крыма и Донбасса геноцидом.
Ранее сообщалось, что Международный суд ООН
признал приемлемыми встречные требования России
в рамках инициированного Украиной
в 2022 году разбирательства о возможном нарушении конвенции о геноциде из-за российской спецоперации и установил Украине дедлайн 7 декабря 2026 года для подачи ответа.
"Политика киевского режима в отношении Крыма
и Донбасса
должна быть признана геноцидом. Надеюсь, суд ООН сможет объективно оценить весь объем преступлений, совершенный киевскими властями и их пособниками, в том числе, связанный с террором мирного населения", - сказал Константинов
.
По его словам, в подготовке претензий к Украине по запросу МИД РФ крымской рабочей группой были направленны материалы преступлений киевского режима в отношении населения полуострова.
Ранее МИД РФ сообщил, что суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения РФ против Украины по разбирательству в рамках конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, отметив, что попытки Запада использовать против России "юридическое оружие" вновь провалились.