В Крыму призвали суд ООН признать политику Украины геноцидом

По его словам, в подготовке претензий к Украине по запросу МИД РФ крымской рабочей группой были направленны материалы преступлений киевского режима в отношении населения полуострова.

Ранее МИД РФ сообщил, что суд ООН встал на сторону России и постановил принять к рассмотрению встречные обвинения РФ против Украины по разбирательству в рамках конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года, отметив, что попытки Запада использовать против России "юридическое оружие" вновь провалились.