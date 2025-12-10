Рейтинг@Mail.ru
Суд изучил показания более двух тысяч человек по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 10.12.2025
21:14 10.12.2025
Суд изучил показания более двух тысяч человек по делу о теракте в "Крокусе"
Суд изучил показания более двух тысяч человек по делу о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 10.12.2025
Суд изучил показания более двух тысяч человек по делу о теракте в "Крокусе"
Показания более двух тысяч человек изучили во 2-м Западном окружном военном суде при рассмотрении дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T21:14:00+03:00
2025-12-10T21:14:00+03:00
происшествия
красногорск
крокус
крокус сити холл
московский городской суд
красногорск
происшествия, красногорск, крокус, крокус сити холл, московский городской суд
Происшествия, Красногорск, Крокус, Крокус Сити Холл, Московский городской суд
Суд изучил показания более двух тысяч человек по делу о теракте в "Крокусе"

РИА Новости: показания более 2 тысяч человек изучили в суде по делу о "Крокусе"

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Показания более двух тысяч человек изучили во 2-м Западном окружном военном суде при рассмотрении дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"В период с 4 августа 2025 года в суде были исследованы показания потерпевших (более двух тысяч человек) и свидетелей со стороны обвинения, протоколы осмотра места происшествия, а также предметов (документов), заключения экспертиз, проведенных в ходе производства предварительного следствия, заключения специалистов и иные документы, содержащиеся в более чем в 400 томах уголовного дела", - рассказал собеседник агентства.
Сторона обвинения закончила представление доказательств, уточнили в пресс-службе. Ожидается, что 15 декабря уже защита начнет представлять доказательства, на этом этапе должны состояться допросы обвиняемых.
Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в "Крокусе" по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.
На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.
ПроисшествияКрасногорскКрокусКрокус Сити ХоллМосковский городской суд
 
 
