Суд изучил показания более двух тысяч человек по делу о теракте в "Крокусе"

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Показания более двух тысяч человек изучили во 2-м Западном окружном военном суде при рассмотрении дела о теракте в "Крокус сити холле", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"В период с 4 августа 2025 года в суде были исследованы показания потерпевших (более двух тысяч человек) и свидетелей со стороны обвинения, протоколы осмотра места происшествия, а также предметов (документов), заключения экспертиз, проведенных в ходе производства предварительного следствия, заключения специалистов и иные документы, содержащиеся в более чем в 400 томах уголовного дела", - рассказал собеседник агентства.

Сторона обвинения закончила представление доказательств, уточнили в пресс-службе. Ожидается, что 15 декабря уже защита начнет представлять доказательства, на этом этапе должны состояться допросы обвиняемых.

Второй западный окружной военный суд в начале августа в выездном формате в здании Мосгорсуда начал рассматривать уголовное дело о теракте в " Крокусе " по существу, вскоре процесс был закрыт от публики по ходатайству прокурора, сославшегося на необходимость обеспечить безопасность участников процесса.

Террористический акт в концертном зале " Крокус сити холл " в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК , погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около шести миллиардов рублей.