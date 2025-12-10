Проводнику поезда из Омска грозит 20 лет колонии за педофилию

ОМСК, 10 дек - РИА Новости. Сорокалетний проводник поезда из Омска предстанет перед судом за педофилию, ему грозит 20 лет колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.

Следователи сообщили, что в 2024 году 40-летний омич знакомился в соцсетях с несовершеннолетними девочками. Он представлялся им школьницей и вел с ними переписку. Мужчина просил отправить ему интимные фото. После этого он шантажировал девочек и предлагал им встретиться, а затем вступал с ними в половую связь.

"Получив от потерпевших личные данные, фигурант, работающий проводником поезда, шантажируя их оглашением компрометирующих сведений, встречался с девочками и совершал в отношении них преступления сексуального характера", - сообщили в пресс-службе.

О случившемся узнал отец одной из пострадавших школьниц. Он сообщил обо всем в полицию. Мужчину задержали, во время обыска у него изъяли компьютер и мобильный телефон, на которых обнаружены фото- и видеофайлы порнографического характера с участием несовершеннолетних. Ему предъявили обвинение в "совершении преступлений против половой неприкосновенности и изготовлении порнографических материалов" и поместили под стражу.

"Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данных преступлений предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе ведомства.