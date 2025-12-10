Рейтинг@Mail.ru
Проводнику поезда из Омска грозит 20 лет колонии за педофилию - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:04 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/kriminal-2061233475.html
Проводнику поезда из Омска грозит 20 лет колонии за педофилию
Проводнику поезда из Омска грозит 20 лет колонии за педофилию - РИА Новости, 10.12.2025
Проводнику поезда из Омска грозит 20 лет колонии за педофилию
Сорокалетний проводник поезда из Омска предстанет перед судом за педофилию, ему грозит 20 лет колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T21:04:00+03:00
2025-12-10T21:04:00+03:00
происшествия
омск
россия
омская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20251210/sud-2061216345.html
https://ria.ru/20251209/voronezh-2060763103.html
омск
россия
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, россия, омская область
Происшествия, Омск, Россия, Омская область
Проводнику поезда из Омска грозит 20 лет колонии за педофилию

РИА Новости: омичу грозит 20 лет колонии за шантаж и изнасилования малолетних

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ОМСК, 10 дек - РИА Новости. Сорокалетний проводник поезда из Омска предстанет перед судом за педофилию, ему грозит 20 лет колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Следователи сообщили, что в 2024 году 40-летний омич знакомился в соцсетях с несовершеннолетними девочками. Он представлялся им школьницей и вел с ними переписку. Мужчина просил отправить ему интимные фото. После этого он шантажировал девочек и предлагал им встретиться, а затем вступал с ними в половую связь.
Световая информационная панель - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Суд на Урале снова рассмотрит дело фигуранта из "пушистой" банды
Вчера, 19:10
"Получив от потерпевших личные данные, фигурант, работающий проводником поезда, шантажируя их оглашением компрометирующих сведений, встречался с девочками и совершал в отношении них преступления сексуального характера", - сообщили в пресс-службе.
О случившемся узнал отец одной из пострадавших школьниц. Он сообщил обо всем в полицию. Мужчину задержали, во время обыска у него изъяли компьютер и мобильный телефон, на которых обнаружены фото- и видеофайлы порнографического характера с участием несовершеннолетних. Ему предъявили обвинение в "совершении преступлений против половой неприкосновенности и изготовлении порнографических материалов" и поместили под стражу.
"Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данных преступлений предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Воронеже задержали учителя физкультуры, подозреваемого в педофилии
9 декабря, 11:19
 
ПроисшествияОмскРоссияОмская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала