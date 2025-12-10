https://ria.ru/20251210/kriminal-2061233475.html
Проводнику поезда из Омска грозит 20 лет колонии за педофилию
Проводнику поезда из Омска грозит 20 лет колонии за педофилию
Проводнику поезда из Омска грозит 20 лет колонии за педофилию
Сорокалетний проводник поезда из Омска предстанет перед судом за педофилию, ему грозит 20 лет колонии
происшествия
омск
россия
омская область
омск
россия
омская область
Проводнику поезда из Омска грозит 20 лет колонии за педофилию
РИА Новости: омичу грозит 20 лет колонии за шантаж и изнасилования малолетних
ОМСК, 10 дек - РИА Новости. Сорокалетний проводник поезда из Омска предстанет перед судом за педофилию, ему грозит 20 лет колонии, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК РФ по Омской области.
Следователи сообщили, что в 2024 году 40-летний омич знакомился в соцсетях с несовершеннолетними девочками. Он представлялся им школьницей и вел с ними переписку. Мужчина просил отправить ему интимные фото. После этого он шантажировал девочек и предлагал им встретиться, а затем вступал с ними в половую связь.
"Получив от потерпевших личные данные, фигурант, работающий проводником поезда, шантажируя их оглашением компрометирующих сведений, встречался с девочками и совершал в отношении них преступления сексуального характера", - сообщили в пресс-службе.
О случившемся узнал отец одной из пострадавших школьниц. Он сообщил обо всем в полицию. Мужчину задержали, во время обыска у него изъяли компьютер и мобильный телефон, на которых обнаружены фото- и видеофайлы порнографического характера с участием несовершеннолетних. Ему предъявили обвинение в "совершении преступлений против половой неприкосновенности и изготовлении порнографических материалов" и поместили под стражу.
"Уголовным кодексом Российской Федерации за совершение данных преступлений предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе ведомства.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.