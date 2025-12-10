Рейтинг@Mail.ru
Судья Тришкин нашел пистолет рядом с работой, заявил его сын - РИА Новости, 10.12.2025
17:35 10.12.2025
Судья Тришкин нашел пистолет рядом с работой, заявил его сын
Судья Тришкин нашел пистолет рядом с работой, заявил его сын - РИА Новости, 10.12.2025
Судья Тришкин нашел пистолет рядом с работой, заявил его сын
Судья в отставке Альберт Тришкин нашел травматический пистолет, из которого стрелял в таксиста, рядом с военным судом, заявил его сын Игорь Тришкин, допрошенный РИА Новости, 10.12.2025
Судья Тришкин нашел пистолет рядом с работой, заявил его сын

Сын Тришкина: отец нашел у суда пистолет, из которого стрелял в таксиста

Альберт Тришкин
Альберт Тришкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Фото : соцсети
Альберт Тришкин. Архивное фото
ВИДНОЕ (Московская обл.), 10 дек - РИА Новости. Судья в отставке Альберт Тришкин нашел травматический пистолет, из которого стрелял в таксиста, рядом с военным судом, заявил его сын Игорь Тришкин, допрошенный как свидетель в Видновском суде Московской области.
"Пистолет он нашел рядом с работой", - сказал свидетель, уточнив, что отец работал в Госпитальном переулке, где расположен Второй западный окружной военный суд.
Автомобиль Москвич 3 службы такси Яндекс Go на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Суд выяснил, как началась драка между таксистом и судьей Тришкиным
Вчера, 17:15
После конфликта, добавил свидетель, его отец разобрал пистолет и выбросил на МКАДе.
Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.
Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".
Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Бастрыкин хочет возбудить дело против судьи Мосгорсуда
Вчера, 11:33
Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель "Яндекс.Такси" прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил дорогу Hyundai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.
Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году.
Альберт Тришкин - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Полицейский рассказал о звонке судье Тришкину после инцидента со стрельбой
25 ноября, 11:29
 
