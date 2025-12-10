Судья Тришкин нашел пистолет рядом с работой, заявил его сын

ВИДНОЕ (Московская обл.), 10 дек - РИА Новости. Судья в отставке Альберт Тришкин нашел травматический пистолет, из которого стрелял в таксиста, рядом с военным судом, заявил его сын Игорь Тришкин, допрошенный как свидетель в Видновском суде Московской области.

"Пистолет он нашел рядом с работой", - сказал свидетель, уточнив, что отец работал в Госпитальном переулке, где расположен Второй западный окружной военный суд.

После конфликта, добавил свидетель, его отец разобрал пистолет и выбросил на МКАДе.

Тришкин обвиняется в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и с применением оружия. Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) удовлетворила просьбу председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела против судьи 2-го Западного окружного военного суда Тришкина. Изначально дело предполагалось возбудить по еще одному квалифицирующему признаку - по мотивам ненависти или вражды, но в итоге в суд дело поступило с квалификацией "из хулиганских побуждений".

Из изложенных материалов в ходе заседания ВККС следует, что водитель " Яндекс.Такси " прибыл в подмосковный Ленинский городской округ. Двигаясь задним ходом, таксист преградил до рогу Hy undai, в которой находился судья Тришкин. Между ними возник конфликт, в ходе которого Тришкин произвел выстрел в ногу таксиста из незарегистрированного травматического оружия.