Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве жителя Ингушетии - РИА Новости, 10.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 10.12.2025 (обновлено: 10:24 10.12.2025)
https://ria.ru/20251210/krasnodar-2061027073.html
В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве жителя Ингушетии
В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве жителя Ингушетии - РИА Новости, 10.12.2025
В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве жителя Ингушетии
Жителя Ингушетии, подозреваемого в совершенном неделю назад убийстве в Малгобекском районе республики, задержали в Краснодаре, где он скрывался от... РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T10:20:00+03:00
2025-12-10T10:24:00+03:00
происшествия
россия
малгобек
республика ингушетия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_abddb3639f30999a8eb756424a3c2f60.jpg
https://ria.ru/20251209/peterburg-2060814644.html
https://ria.ru/20251209/voronezh-2060763103.html
россия
малгобек
республика ингушетия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055800885_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e75b9cb8956ea9b031017abaafba2e60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, малгобек, республика ингушетия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Малгобек, Республика Ингушетия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве жителя Ингушетии

В Краснодаре задержали жителя Ингушетии, подозреваемого в убийстве

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПолицейский на улице
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Полицейский на улице. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 10 дек – РИА Новости. Жителя Ингушетии, подозреваемого в совершенном неделю назад убийстве в Малгобекском районе республики, задержали в Краснодаре, где он скрывался от правоохранителей, сообщили региональные СУСК РФ и МВД.
Ранее сообщалось, что вечером 3 декабря на окраине селения Зязиков-Юрт Малгобекского района обнаружен автомобиль "ВАЗ 2110", в салоне которого на заднем сидении находилось тело местного жителя с огнестрельным ранением в области грудной клетки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что убитый – житель города Малгобек, который накануне вечером выехал из дома на автомобиле "ВАЗ-2110" и пропал.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Петербурге коуча обвинили в убийстве ребенка
Вчера, 14:01
"Сотрудники управления уголовного розыска МВД по республике Ингушетия и ОУР МО МВД России "Малгобекский" во взаимодействии с коллегами из УУР ГУМВД России по Краснодарскому краю в городе Краснодаре задержали 51-летнего уроженца Малгобека, подозреваемого в убийстве", - говорится в сообщении.
Подозреваемый доставлен в следственный отдел по городу Малгобек, ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деяния.
"В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания. Кроме того, следствие намерено ходатайствовать перед Малгобекским городским судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в следственном управлении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В Воронеже задержали учителя физкультуры, подозреваемого в педофилии
Вчера, 11:19
 
ПроисшествияРоссияМалгобекРеспублика ИнгушетияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала