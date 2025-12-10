В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве жителя Ингушетии

Подозреваемый доставлен в следственный отдел по городу Малгобек, ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деяния.

"В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания. Кроме того, следствие намерено ходатайствовать перед Малгобекским городским судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в следственном управлении.