В Краснодаре задержали подозреваемого в убийстве жителя Ингушетии

НАЛЬЧИК, 10 дек – РИА Новости. Жителя Ингушетии, подозреваемого в совершенном неделю назад убийстве в Малгобекском районе республики, задержали в Краснодаре, где он скрывался от правоохранителей, сообщили региональные СУСК РФ и МВД.
Ранее сообщалось, что вечером 3 декабря на окраине селения Зязиков-Юрт Малгобекского района обнаружен автомобиль "ВАЗ 2110", в салоне которого на заднем сидении находилось тело местного жителя с огнестрельным ранением в области грудной клетки. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что убитый – житель города Малгобек, который накануне вечером выехал из дома на автомобиле "ВАЗ-2110" и пропал.
"Сотрудники управления уголовного розыска МВД по республике Ингушетия и ОУР МО МВД России "Малгобекский" во взаимодействии с коллегами из УУР ГУМВД России по Краснодарскому краю в городе Краснодаре задержали 51-летнего уроженца Малгобека, подозреваемого в убийстве", - говорится в сообщении.
Подозреваемый доставлен в следственный отдел по городу Малгобек, ему предъявлено обвинение в совершении инкриминируемого деяния.
"В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания. Кроме того, следствие намерено ходатайствовать перед Малгобекским городским судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в следственном управлении.