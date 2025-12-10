6 самых вкусных и простых рецептов крабового салата

МОСКВА – РИА Новости. Крабовый салат – одно из самых популярных и универсальных праздничных блюд. Его любят за яркий вкус, легкость приготовления и доступные ингредиенты. Лучшие варианты — от классического с рисом и кукурузой до оригинального крабового ролла в лаваше — в материале РИА Новости.

Крабовый салат: классический рецепт с кукурузой и рисом

Этот крабовый салат – классика жанра. Здесь идеально сочетаются крабовые палочки, круглозерный рис, варёные яйца и сладкая консервированная кукуруза. Салат получается очень нежным, рассыпчатым и вкусным.

Ингредиенты

Крабовые палочки – 200 г

Яйца – 3 шт., сваренные вкрутую

Рис круглозерный – 80 г (сырой)

Кукуруза консервированная – 150 г

Огурец свежий – 1 шт.

Майонез – 2–3 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Приготовление

Промойте рис и отварите до готовности, остудите. Крабовые палочки нарежьте одинаковыми кубиками – так салат будет выглядеть аккуратно. Яйца сварите вкрутую и остудите в холодной воде. Нарежьте. Смешайте рис, кукурузу, огурец и палочки. Добавьте майонез, посолите, поперчите и перемешайте.

Совет: для более легкой версии можно заменить часть майонеза сметаной.

© Getty Images / Ann_Zhuravleva Крабовый салат с кукурузой и рисом © Getty Images / Ann_Zhuravleva Крабовый салат с кукурузой и рисом

Крабовый салат: простой рецепт с огурцом без риса

Самый свежий и легкий крабовый салат рецепт – без риса. Он получается более насыщенным, хрустящим и очень нежным.

Ингредиенты

Крабовые палочки – 200 г

Огурец свежий – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Кукуруза – 100 г

Майонез – 2 ст. л.

Соль – по вкусу

Приготовление

Сварите яйца вкрутую (8 минут после закипания), охладите и очистите. Нарежьте палочки и огурцы мелким кубиком. Добавьте кукурузу и яйца. Заправьте майонезом, слегка посолите и тщательно перемешайте.

Совет: можно использовать греческий йогурт – получится более диетическая версия.

© Getty Images / Janna Danilova Крабовый салат с огурцом без риса © Getty Images / Janna Danilova Крабовый салат с огурцом без риса

Крабовый салат с сыром

Нежнейший крабовый с сыром – идеальный вариант для быстрого угощения. Благодаря сырной основе он получается плотным, кремовым и очень насыщенным.

Ингредиенты

Крабовые палочки – 200 г

Яйца – 2 шт.

Сыр твердый – 150 г

Чеснок – 1–2 зубчика

Майонез – по вкусу

Приготовление

Сварите яйца вкрутую и натрите их на мелкой терке. Натрите сыр. Крабовые палочки тоже натрите – это сделает текстуру воздушной. Добавьте измельченный чеснок. Заправьте майонезом и хорошо перемешайте.

Совет: можно добавить немного укропа или зеленого лука для свежести.

© Getty Images / elena_hramowa Крабовый салат с сыром © Getty Images / elena_hramowa Крабовый салат с сыром

Крабовый салат с пекинской капустой

Легкий, хрустящий и очень свежий крабовый салат с пекинской капустой подойдет тем, кто любит яркие вкусы и салаты без тяжести.

Ингредиенты

Пекинская капуста – 300 г

Крабовые палочки – 150 г

Яблоко сочное (кисло-сладкое) – 1 шт.

Ананас консервированный – 100 г

Кукуруза – 100 г

Майонез – 2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Приготовление

Нарежьте капусту и яблоко соломкой. Добавьте нарезанные крабовые палочки. Всыпьте кукурузу и кусочки ананаса (без сиропа). Смешайте с майонезом, посолите, поперчите.

Совет: можно заменить майонез йогуртом – получится легкий фитнес-вариант.

© Getty Images / nitrub Крабовый салат с пекинской капустой © Getty Images / nitrub Крабовый салат с пекинской капустой

Салат с крабовыми палочками и ананасом

Этот салат – настоящая находка для любителей необычных сочетаний. Слоистая подача делает его особенно эффектным.

Ингредиенты

Крабовые палочки – 350 г

Сыр – 250 г

Яйца – 3 шт.

Ананас кусочками – 250 г

Майонез – 300 г

Чеснок – 4 зубчика

Соль, перец, зелень – по вкусу

Приготовление слоями

Смешайте майонез с чесноком. Натрите сыр и яйца. Выложите массу первым слоем. Сверху распределите половину крабовых палочек. Затем – слой ананаса. Повторите слои. Завершите слоем сырно-яичной массы.

Совет: перед подачей охладите минимум 1 час, чтобы слои стабилизировались.

© Getty Images / Tetiana_Chudovska Салат с крабовыми палочками и ананасом © Getty Images / Tetiana_Chudovska Салат с крабовыми палочками и ананасом

Крабовый ролл или салат с крабовыми палочками в лаваше

Лаваш с крабовыми палочками – отличная закуска и быстрый вариант подачи привычного салата. Получается аккуратный рулетик, который удобно подавать порционно.

Ингредиенты

Лаваш – 3 листа

Крабовые палочки – 220 г

Кукуруза – 150 г

Пекинская капуста – 4 листа

Майонез – 150 г

Сметана – 50 г

Соль – по вкусу

Приготовление

Нарежьте крабовые палочки мелко. Нашинкуйте пекинскую капусту. Смешайте майонез со сметаной и солью для соуса. Смажьте лаваш тонким слоем заправки. Распределите капусту, палочки и кукурузу. Сверните тугим рулетом. Оставьте на 10-15 минут пропитаться, затем нарежьте.

Совет: для более сочного рулета увеличьте количество соуса.

© Getty Images / Andrey Bozhkov Салат с крабовыми палочками в лаваше © Getty Images / Andrey Bozhkov Салат с крабовыми палочками в лаваше

Секреты идеального крабового салата

Чтобы крабовый салат получился вкусным, нежным и гармоничным, важно учитывать несколько нюансов.

Как выбрать крабовые палочки

В составе первым должно стоять сурими – это показатель качества.

Избегайте замороженных палочек: они теряют структуру и сочность.

Цвет должен быть равномерным, без водянистых подтеков.

Как правильно нарезать ингредиенты

Кубики должны быть одинакового размера – это влияет на вкус и внешний вид.

Огурец и яйца лучше резать не слишком крупно, чтобы сохранить текстуру.

Чем заправлять

Классика – это майонез, но можно заменить часть сметаной или йогуртом.

В сырных салатах уместен чесночный соус.

Немного лимонного сока сделает вкус ярче.

Общие советы