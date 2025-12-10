Рейтинг@Mail.ru
Крабовый салат: 6 вкусных рецептов с крабовыми палочками
6 самых вкусных и простых рецептов крабового салата
Крабовый салат – одно из самых популярных и универсальных праздничных блюд. Его любят за яркий вкус, легкость приготовления и доступные ингредиенты. Лучшие... РИА Новости, 10.12.2025
Оглавление
МОСКВА – РИА Новости. Крабовый салат – одно из самых популярных и универсальных праздничных блюд. Его любят за яркий вкус, легкость приготовления и доступные ингредиенты. Лучшие варианты — от классического с рисом и кукурузой до оригинального крабового ролла в лаваше — в материале РИА Новости.

Крабовый салат: классический рецепт с кукурузой и рисом

Этот крабовый салат – классика жанра. Здесь идеально сочетаются крабовые палочки, круглозерный рис, варёные яйца и сладкая консервированная кукуруза. Салат получается очень нежным, рассыпчатым и вкусным.

Ингредиенты

  • Крабовые палочки – 200 г
  • Яйца – 3 шт., сваренные вкрутую
  • Рис круглозерный – 80 г (сырой)
  • Кукуруза консервированная – 150 г
  • Огурец свежий – 1 шт.
  • Майонез – 2–3 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление

  1. Промойте рис и отварите до готовности, остудите.
  2. Крабовые палочки нарежьте одинаковыми кубиками – так салат будет выглядеть аккуратно.
  3. Яйца сварите вкрутую и остудите в холодной воде. Нарежьте.
  4. Смешайте рис, кукурузу, огурец и палочки.
  5. Добавьте майонез, посолите, поперчите и перемешайте.
Совет: для более легкой версии можно заменить часть майонеза сметаной.
© Getty Images / Ann_ZhuravlevaКрабовый салат с кукурузой и рисом
Крабовый салат с кукурузой и рисом - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Getty Images / Ann_Zhuravleva
Крабовый салат с кукурузой и рисом

Крабовый салат: простой рецепт с огурцом без риса

Самый свежий и легкий крабовый салат рецепт – без риса. Он получается более насыщенным, хрустящим и очень нежным.

Ингредиенты

  • Крабовые палочки – 200 г
  • Огурец свежий – 2 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Кукуруза – 100 г
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Соль – по вкусу

Приготовление

  1. Сварите яйца вкрутую (8 минут после закипания), охладите и очистите.
  2. Нарежьте палочки и огурцы мелким кубиком.
  3. Добавьте кукурузу и яйца.
  4. Заправьте майонезом, слегка посолите и тщательно перемешайте.
Совет: можно использовать греческий йогурт – получится более диетическая версия.
© Getty Images / Janna DanilovaКрабовый салат с огурцом без риса
Крабовый салат с огурцом без риса - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Getty Images / Janna Danilova
Крабовый салат с огурцом без риса

Крабовый салат с сыром

Нежнейший крабовый с сыром – идеальный вариант для быстрого угощения. Благодаря сырной основе он получается плотным, кремовым и очень насыщенным.

Ингредиенты

  • Крабовые палочки – 200 г
  • Яйца – 2 шт.
  • Сыр твердый – 150 г
  • Чеснок – 1–2 зубчика
  • Майонез – по вкусу

Приготовление

  1. Сварите яйца вкрутую и натрите их на мелкой терке.
  2. Натрите сыр.
  3. Крабовые палочки тоже натрите – это сделает текстуру воздушной.
  4. Добавьте измельченный чеснок.
  5. Заправьте майонезом и хорошо перемешайте.
Совет: можно добавить немного укропа или зеленого лука для свежести.
© Getty Images / elena_hramowaКрабовый салат с сыром
Крабовый салат с сыром - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Getty Images / elena_hramowa
Крабовый салат с сыром

Крабовый салат с пекинской капустой

Легкий, хрустящий и очень свежий крабовый салат с пекинской капустой подойдет тем, кто любит яркие вкусы и салаты без тяжести.

Ингредиенты

  • Пекинская капуста – 300 г
  • Крабовые палочки – 150 г
  • Яблоко сочное (кисло-сладкое) – 1 шт.
  • Ананас консервированный – 100 г
  • Кукуруза – 100 г
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Соль, перец – по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте капусту и яблоко соломкой.
  2. Добавьте нарезанные крабовые палочки.
  3. Всыпьте кукурузу и кусочки ананаса (без сиропа).
  4. Смешайте с майонезом, посолите, поперчите.
Совет: можно заменить майонез йогуртом – получится легкий фитнес-вариант.
© Getty Images / nitrubКрабовый салат с пекинской капустой
Крабовый салат с пекинской капустой - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Getty Images / nitrub
Крабовый салат с пекинской капустой

Салат с крабовыми палочками и ананасом

Этот салат – настоящая находка для любителей необычных сочетаний. Слоистая подача делает его особенно эффектным.

Ингредиенты

  • Крабовые палочки – 350 г
  • Сыр – 250 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Ананас кусочками – 250 г
  • Майонез – 300 г
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Соль, перец, зелень – по вкусу

Приготовление слоями

  1. Смешайте майонез с чесноком.
  2. Натрите сыр и яйца.
  3. Выложите массу первым слоем.
  4. Сверху распределите половину крабовых палочек.
  5. Затем – слой ананаса.
  6. Повторите слои.
  7. Завершите слоем сырно-яичной массы.
Совет: перед подачей охладите минимум 1 час, чтобы слои стабилизировались.
© Getty Images / Tetiana_ChudovskaСалат с крабовыми палочками и ананасом
Салат с крабовыми палочками и ананасом - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Getty Images / Tetiana_Chudovska
Салат с крабовыми палочками и ананасом

Крабовый ролл или салат с крабовыми палочками в лаваше

Лаваш с крабовыми палочками – отличная закуска и быстрый вариант подачи привычного салата. Получается аккуратный рулетик, который удобно подавать порционно.

Ингредиенты

  • Лаваш – 3 листа
  • Крабовые палочки – 220 г
  • Кукуруза – 150 г
  • Пекинская капуста – 4 листа
  • Майонез – 150 г
  • Сметана – 50 г
  • Соль – по вкусу

Приготовление

  1. Нарежьте крабовые палочки мелко.
  2. Нашинкуйте пекинскую капусту.
  3. Смешайте майонез со сметаной и солью для соуса.
  4. Смажьте лаваш тонким слоем заправки.
  5. Распределите капусту, палочки и кукурузу.
  6. Сверните тугим рулетом.
  7. Оставьте на 10-15 минут пропитаться, затем нарежьте.
Совет: для более сочного рулета увеличьте количество соуса.
© Getty Images / Andrey BozhkovСалат с крабовыми палочками в лаваше
Салат с крабовыми палочками в лаваше - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© Getty Images / Andrey Bozhkov
Салат с крабовыми палочками в лаваше

Секреты идеального крабового салата

Чтобы крабовый салат получился вкусным, нежным и гармоничным, важно учитывать несколько нюансов.

Как выбрать крабовые палочки

  • В составе первым должно стоять сурими – это показатель качества.
  • Избегайте замороженных палочек: они теряют структуру и сочность.
  • Цвет должен быть равномерным, без водянистых подтеков.

Как правильно нарезать ингредиенты

  • Кубики должны быть одинакового размера – это влияет на вкус и внешний вид.
  • Огурец и яйца лучше резать не слишком крупно, чтобы сохранить текстуру.

Чем заправлять

  • Классика – это майонез, но можно заменить часть сметаной или йогуртом.
  • В сырных салатах уместен чесночный соус.
  • Немного лимонного сока сделает вкус ярче.

Общие советы

Крабовый салат лучше немного охладить перед подачей. Заправку (майонез, йогурт или сметану) добавляйте постепенно, чтобы не переборщить.
 
салат
 
 
