Роспотребнадзор проводит эпидрасследование из-за случая кори у студента МГУ

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в связи с регистрацией случая кори у студента МГУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ведомства по Москве.

Там уточнили, что МГУ имени М. В. Ломоносова направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе и иммунизации против кори по эпидемическим причинам.