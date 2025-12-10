Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование из-за случая кори у студента МГУ - РИА Новости, 10.12.2025
21:38 10.12.2025
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование из-за случая кори у студента МГУ
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование из-за случая кори у студента МГУ - РИА Новости, 10.12.2025
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование из-за случая кори у студента МГУ
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в связи с регистрацией случая кори у студента МГУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ведомства по... РИА Новости, 10.12.2025
происшествия, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мгу имени м. в. ломоносова
Происшествия, Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), МГУ имени М. В. Ломоносова
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование из-за случая кори у студента МГУ

РИА Новости: Роспотребнадзор проводит расследование из-за кори у студента МГУ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГлавное здание МГУ
Главное здание МГУ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Главное здание МГУ. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в связи с регистрацией случая кори у студента МГУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ведомства по Москве.
"Десятого декабря 2025 года в связи с регистрацией случая кори у студента МГУ имени М. В. Ломоносова по адресу: город Москва, территория Ленинские горы, дом 1, строение 13 (блок А, Б), специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Москве в ЗАО незамедлительно начато эпидемиологическое расследование", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что МГУ имени М. В. Ломоносова направлено предписание о проведении противоэпидемических мероприятий в учебном корпусе и иммунизации против кори по эпидемическим причинам.
Мужчина во время приема у врача - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
В России выросла заболеваемость гриппом
9 декабря, 10:35
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
