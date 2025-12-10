Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США не ставили дедлайна перед Киевом по соглашению об урегулировании
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:39 10.12.2025 (обновлено: 10:17 10.12.2025)
СМИ: США не ставили дедлайна перед Киевом по соглашению об урегулировании
США хотят как можно скорее получить ответ Киева по мирному соглашению, но не устанавливали крайних сроков, передает агентство РБК-Украина. РИА Новости, 10.12.2025
СМИ: США не ставили дедлайна перед Киевом по соглашению об урегулировании

РБК-Украина: США не ставили дедлайна перед Украиной по мирному соглашению

Здание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
© Getty Images / Andrew Harnik
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. США хотят как можно скорее получить ответ Киева по мирному соглашению, но не устанавливали крайних сроков, передает агентство РБК-Украина.
"Комментируя публикацию FT, где отмечается, что (президент США. — Прим. ред.) Трамп якобы хочет мирное соглашение к Рождеству, источник заявил, что о таком дедлайне речи не идет. У Трампа действительно ждут быстрого ответа, и это может быть "до Рождества". Но конкретного требования к дате нет", — говорится в сообщении.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ: Европа боится, что Трамп обвинит ее и Украину в препятствовании сделке
05:24
Накануне глава Белого дома призвал Владимира Зеленского наконец ознакомиться с инициативой США по мирному урегулированию, а также взять себя в руки и принять выдвигаемые ему условия, потому что он проигрывает. Американский лидер признал, что Россия намного сильнее Украины и обладает преимуществом в конфликте.

Обсуждение мирного плана США

На минувшей неделе Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
СМИ: в Европе считают, что для урегулирования на Украине нужны месяцы
00:23
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Зеленский в понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с премьером страны Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
Накануне глава киевского режима заявил, что планирует в среду передать США "поправки" к их мирной инициативе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Европа не сможет спасти Украину даже русскими деньгами
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинМирный план США по УкраинеСтив УиткоффВладимир ЗеленскийКиев
 
 
