Новый учебно-производственный класс открылся в колледже в Тверской области

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Кимрском колледже в Тверской области открылся новый учебно-производственный класс для практико-ориентированного обучения будущих специалистов в сфере промышленности "Сборщик деталей и изделий", сообщает пресс-служба правительства региона.

Он создан в партнерстве с предприятием по выпуску средств индивидуальной защиты АО "Кимрская фабрика имени Горького".

Создание необходимых условий для выбора молодыми людьми специальности, профессиональной самореализации молодежи обозначено в числе региональных приоритетов временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области Виталием Королевым.

В Верхневолжье ведется комплексная работа по совершенствованию системы профобразования для обеспечения региональной экономики востребованными кадрами. Так, укрепляется материально-техническая база учреждений СПО, по федеральному проекту "Профессионалитет" на базе колледжей создаются образовательно-производственные кластеры по различным направлениям. Мероприятия соответствуют задачам национальных проектов "Кадры", "Молодежь и дети".

Учебный класс оснащен современным оборудованием и технологиями, благодаря чему студенты смогут получить теоретические знания и практические навыки, необходимые для работы на фабрике, освоить все этапы производственного процесса.

"Открытие класса дает возможность студентам получить востребованную профессию и стать частью нашей фабрики, а также внести вклад в сохранение жизни и здоровья людей. Мы стремимся к тому, чтобы молодые специалисты приходили к нам с уже сформированными навыками и знанием современных технологий", – приводятся слова генерального директора Кимрской фабрики имени Горького Дмитрия Бемова на сайте предприятия.

Выпускники, которые успешно завершат обучение в новом классе, получат возможность трудоустройства на предприятии, стабильную карьеру и развитие в динамично развивающейся отрасли.

"С открытием профессионально ориентированного учебного класса мы фактически выполняем поручение Президента РФ Путина В.В. — не просто событие, это важный шаг к интеграции образования и производства. Мы гордимся тем, что можем предложить нашим студентам возможность обучаться на современном оборудовании и осваивать профессии, которые востребованы на рынке труда", – подчеркнула директор Кимрского колледжа Валентина Сокол, ее слова приводятся на официальной странице учебного заведения во Вконтакте.