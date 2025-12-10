Рейтинг@Mail.ru
Новый учебно-производственный класс открылся в колледже в Тверской области - РИА Новости, 10.12.2025
Тверская область
Тверская область
 
16:39 10.12.2025
https://ria.ru/20251210/kolledzh-2061169345.html
Новый учебно-производственный класс открылся в колледже в Тверской области
Новый учебно-производственный класс открылся в колледже в Тверской области
В Кимрском колледже в Тверской области открылся новый учебно-производственный класс для практико-ориентированного обучения будущих специалистов в сфере... РИА Новости, 10.12.2025
Тверская область, Россия
Новый учебно-производственный класс открылся в колледже в Тверской области

Класс "Сборщик деталей и изделий" открылся в Кимрском колледже в Верхневолжье

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. В Кимрском колледже в Тверской области открылся новый учебно-производственный класс для практико-ориентированного обучения будущих специалистов в сфере промышленности "Сборщик деталей и изделий", сообщает пресс-служба правительства региона.
Он создан в партнерстве с предприятием по выпуску средств индивидуальной защиты АО "Кимрская фабрика имени Горького".
Создание необходимых условий для выбора молодыми людьми специальности, профессиональной самореализации молодежи обозначено в числе региональных приоритетов временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области Виталием Королевым.
В Верхневолжье ведется комплексная работа по совершенствованию системы профобразования для обеспечения региональной экономики востребованными кадрами. Так, укрепляется материально-техническая база учреждений СПО, по федеральному проекту "Профессионалитет" на базе колледжей создаются образовательно-производственные кластеры по различным направлениям. Мероприятия соответствуют задачам национальных проектов "Кадры", "Молодежь и дети".
Учебный класс оснащен современным оборудованием и технологиями, благодаря чему студенты смогут получить теоретические знания и практические навыки, необходимые для работы на фабрике, освоить все этапы производственного процесса.
"Открытие класса дает возможность студентам получить востребованную профессию и стать частью нашей фабрики, а также внести вклад в сохранение жизни и здоровья людей. Мы стремимся к тому, чтобы молодые специалисты приходили к нам с уже сформированными навыками и знанием современных технологий", – приводятся слова генерального директора Кимрской фабрики имени Горького Дмитрия Бемова на сайте предприятия.
Выпускники, которые успешно завершат обучение в новом классе, получат возможность трудоустройства на предприятии, стабильную карьеру и развитие в динамично развивающейся отрасли.
"С открытием профессионально ориентированного учебного класса мы фактически выполняем поручение Президента РФ Путина В.В. — не просто событие, это важный шаг к интеграции образования и производства. Мы гордимся тем, что можем предложить нашим студентам возможность обучаться на современном оборудовании и осваивать профессии, которые востребованы на рынке труда", – подчеркнула директор Кимрского колледжа Валентина Сокол, ее слова приводятся на официальной странице учебного заведения во Вконтакте.
Класс "Сборщик деталей и изделий" создан при поддержке министерства промышленности и торговли Тверской области и регионального отделения Союза машиностроителей России.
