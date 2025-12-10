https://ria.ru/20251210/kitay-2061004989.html
СМИ: число жертв пожара в жилом доме на юге Китая выросло до 12
СМИ: число жертв пожара в жилом доме на юге Китая выросло до 12 - РИА Новости, 10.12.2025
СМИ: число жертв пожара в жилом доме на юге Китая выросло до 12
Двенадцать человек погибли в результате пожара в жилом доме в провинции Гуандун на юге КНР, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 10.12.2025
2025-12-10T07:29:00+03:00
2025-12-10T07:29:00+03:00
2025-12-10T07:29:00+03:00
в мире
китай
гуандун
шаньтоу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_0:106:1000:669_1920x0_80_0_0_1883699cc1ad8f444cc15c8f736e4a5b.jpg
https://ria.ru/20251210/pozhar-2060999114.html
китай
гуандун
шаньтоу
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_108:0:1000:669_1920x0_80_0_0_663e054ad5becbb266f06e16715506c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, гуандун, шаньтоу
В мире, Китай, Гуандун, Шаньтоу
СМИ: число жертв пожара в жилом доме на юге Китая выросло до 12
Синьхуа: число жертв пожара в жилом доме на юге Китая выросло до 12