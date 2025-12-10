Рейтинг@Mail.ru
СМИ: КНР внесла чипы ИИ в официальный список закупок для госкомпаний
05:29 10.12.2025
СМИ: КНР внесла чипы ИИ в официальный список закупок для госкомпаний
Власти КНР впервые внесли чипы искусственного интеллекта в официальный список закупок для государственных компаний и агентств, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 10.12.2025
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти КНР впервые внесли чипы искусственного интеллекта в официальный список закупок для государственных компаний и агентств, сообщает газета Financial Times.
Как отмечает газета, такая мера была принята на фоне разрешения президентом США Дональда Трампа американской компании Nvidia поставлять свои чипы H200 клиентам в Китае и других странах.
Первый в мире двухмерный чип флэш-памяти с применением технологии построения интегральных микросхем CMOS - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Китае изобрели чип флеш-памяти с кремнием атомной толщины, сообщили СМИ
10 октября, 17:07
"Китай впервые включил отечественные чипы искусственного интеллекта в официальный список закупок, что оживило технологический сектор страны", - отмечает Financial Times.
Как указали изданию два осведомленных источника, министерство промышленности и информатизации КНР недавно добавило процессоры ИИ от китайских компаний, в том числе Huawei и Cambricon, в одобренный правительством список поставщиков. Источники добавили, что новый список закупок КНР еще не был обнародован, но некоторые государственные агентства и компании получили "методические документы".
"Хотя ранее им (компаниям - ред.) уже настоятельно рекомендовали поддерживать местных производителей микросхем, это первый случай, когда государственные организации получили письменные инструкции", - добавляет Financial Times.
Издание напоминает, что список инновационных информационных технологий выступает в качестве директивы для правительственных агентств и государственных компаний, которые тратят ежегодно миллиарды на закупки информационных технологий.
В понедельник Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрешат Nvidia поставлять свои чипы H200 клиентам в Китае и других странах на условиях, которые позволят по-прежнему обеспечивать национальную безопасность.
Президент США Дональд Трамп выступает перед сторонниками в штате Пенсильвания. 9 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Трамп заявил о невероятной торговой сделке с Китаем
03:56
 
ТехнологииКитайСШАДональд ТрампHuawei Technologies
 
 
