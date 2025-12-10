https://ria.ru/20251210/kitay-2061000120.html
СМИ: КНР внесла чипы ИИ в официальный список закупок для госкомпаний
Власти КНР впервые внесли чипы искусственного интеллекта в официальный список закупок для государственных компаний и агентств, сообщает газета Financial Times. РИА Новости, 10.12.2025
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости.
Власти КНР впервые внесли чипы искусственного интеллекта в официальный список закупок для государственных компаний и агентств, сообщает газета Financial Times
Как отмечает газета, такая мера была принята на фоне разрешения президентом США Дональда Трампа
американской компании Nvidia поставлять свои чипы H200 клиентам в Китае
"Китай впервые включил отечественные чипы искусственного интеллекта в официальный список закупок, что оживило технологический сектор страны", - отмечает Financial Times.
Как указали изданию два осведомленных источника, министерство промышленности и информатизации КНР недавно добавило процессоры ИИ от китайских компаний, в том числе Huawei
и Cambricon, в одобренный правительством список поставщиков. Источники добавили, что новый список закупок КНР еще не был обнародован, но некоторые государственные агентства и компании получили "методические документы".
"Хотя ранее им (компаниям - ред.) уже настоятельно рекомендовали поддерживать местных производителей микросхем, это первый случай, когда государственные организации получили письменные инструкции", - добавляет Financial Times.
Издание напоминает, что список инновационных информационных технологий выступает в качестве директивы для правительственных агентств и государственных компаний, которые тратят ежегодно миллиарды на закупки информационных технологий.
В понедельник Трамп заявил, что Соединенные Штаты разрешат Nvidia поставлять свои чипы H200 клиентам в Китае и других странах на условиях, которые позволят по-прежнему обеспечивать национальную безопасность.