СМИ: КНР внесла чипы ИИ в официальный список закупок для госкомпаний

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Власти КНР впервые внесли чипы искусственного интеллекта в официальный список закупок для государственных компаний и агентств, сообщает газета Власти КНР впервые внесли чипы искусственного интеллекта в официальный список закупок для государственных компаний и агентств, сообщает газета Financial Times

Как отмечает газета, такая мера была принята на фоне разрешения президентом США Дональда Трампа американской компании Nvidia поставлять свои чипы H200 клиентам в Китае и других странах.

"Китай впервые включил отечественные чипы искусственного интеллекта в официальный список закупок, что оживило технологический сектор страны", - отмечает Financial Times.

Как указали изданию два осведомленных источника, министерство промышленности и информатизации КНР недавно добавило процессоры ИИ от китайских компаний, в том числе Huawei и Cambricon, в одобренный правительством список поставщиков. Источники добавили, что новый список закупок КНР еще не был обнародован, но некоторые государственные агентства и компании получили "методические документы".

"Хотя ранее им (компаниям - ред.) уже настоятельно рекомендовали поддерживать местных производителей микросхем, это первый случай, когда государственные организации получили письменные инструкции", - добавляет Financial Times.

Издание напоминает, что список инновационных информационных технологий выступает в качестве директивы для правительственных агентств и государственных компаний, которые тратят ежегодно миллиарды на закупки информационных технологий.