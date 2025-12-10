https://ria.ru/20251210/kitay-2060998679.html
СМИ: в результате пожара в жилом доме в Китае погибли восемь человек
СМИ: в результате пожара в жилом доме в Китае погибли восемь человек - РИА Новости, 10.12.2025
СМИ: в результате пожара в жилом доме в Китае погибли восемь человек
Восемь человек погибли в результате пожара в жилом доме в провинции Гуандун на юге КНР, еще четверо пострадали, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 10.12.2025
СМИ: в результате пожара в жилом доме в Китае погибли восемь человек
