СМИ: в результате пожара в жилом доме в Китае погибли восемь человек
05:01 10.12.2025
СМИ: в результате пожара в жилом доме в Китае погибли восемь человек
СМИ: в результате пожара в жилом доме в Китае погибли восемь человек
Восемь человек погибли в результате пожара в жилом доме в провинции Гуандун на юге КНР, еще четверо пострадали, передает Центральное телевидение Китая. РИА Новости, 10.12.2025
в мире, гуандун, китай, шаньтоу
В мире, Гуандун, Китай, Шаньтоу
СМИ: в результате пожара в жилом доме в Китае погибли восемь человек

CCTV: в результате пожара в жилом доме на юге Китая погибли восемь человек

CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи Китая
Автомобиль службы скорой помощи Китая - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
Автомобиль службы скорой помощи Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 10 дек - РИА Новости. Восемь человек погибли в результате пожара в жилом доме в провинции Гуандун на юге КНР, еще четверо пострадали, передает Центральное телевидение Китая.
Пожар начался 9 декабря около 21.30 (16.30 мск - ред.) в самостоятельно построенном четырехэтажном доме в районе Чаонань городского округа Шаньтоу провинции Гуандун.
"В результате пожара погибли восемь человек и четверо получили ранения", - сообщает телеканал со ссылкой на местные власти.
В настоящее время ведется расследование причин пожара и устранение последствий.
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Число погибших при пожаре в Гонконге выросло до 160
В миреГуандунКитайШаньтоу
 
 
