МИД КНР высоко оценил совместное с Россией воздушное патрулирование

ПЕКИН, 10 дек - РИА Новости. Совместное стратегическое воздушное патрулирование Китая и России демонстрирует решимость и способность обеих сторон сообща поддерживать региональный мир и стабильность, заявил в среду официальный представитель министерства обороны КНР Чжан Сяоган.
Ранее министерство обороны РФ сообщило, что авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95мс ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского, Восточно-Китайского морей и западной частью Тихого океана. В ведомстве подчеркнули, что мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2025 год и не направлено против третьих стран.
"Это совместное стратегическое воздушное патрулирование, являющееся мероприятием в рамках годового плана сотрудничества, демонстрирует решимость и способность обеих сторон сообща отвечать на вызовы региональной безопасности и поддерживать региональный мир и стабильность", - заявил Чжан Сяоган, слова которого приводит официальный аккаунт минобороны КНР в соцсети WeChat.
Путин назвал Индию и Китай ближайшими друзьями России
4 декабря, 20:22